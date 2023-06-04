У Сенегалі спалахнули сутички між опозицією та поліцією: є загиблі

Сутички між поліцією та опозицією в Сенегалі

Протестні акції спровокувало винесення вироку опозиційному політику Усману Сонко

У столиці Сенегалу Дакарі сталися заворушення між поліцією та прихильниками опозиції, унаслідок яких загинули вже 10 людей. Про це передає Reuters.

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Протестні акції, що переросли у протистояння з правоохоронцями, спалахнули після винесення вироку опозиційному політику Усману Сонко до двох років ув'язнення. Він звинувачується у розбещенні молоді. Справа спровокувала один із найсмертоносніших актів насильства в країні за останній час.

У четвер 1 червня під час зіткнення загинуло дев’ять людей, а тепер кількість жертв зросла до 10.

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Вирок Сонко опозиція розглядає як політично вмотивований, а саме спробу завадити йому балотуватися на виборах 2024 року.

Юрби протестувальників вийшли на вулиці Дакара у масках, дехто озброївся лопатами. Учасники акції палили шини та сміття, влаштовували сутички з поліцією.

Крім того, вони атакували супермаркети, магазини, банки, поліцейські ділянки та мережі громадського транспорту. Аналогічні заворушення відбувалися й в інших частинах країни у п'ятницю.

Представник міністерства внутрішніх справ Сенегалу Махам Ка заявив, що ще одну людину було вбито в південному місті Кеп Скіррінг, де протестувальники атакували жандармерію.

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На посилення безпеки відправили поліцію з охорони громадського порядку та солдатів, які застосовували сльозогінний газ. У п'ятницю ввечері в Дакарі пролунали гучні вибухи.

За повідомленнями державних ЗМІ, ситуація нині переважно контрольована, сили правопорядку справляються з бунтами, що залишилися.

Як зазначає видання, 48-річного Сонко звинуватили у зґвалтуванні жінки, яка працювала у масажному салоні, у 2021 році, коли потерпілій було 20 років, а також у погрозах їй смертю.

Кримінальний суд виправдав Сонко у зґвалтуванні, але визнав винним у правопорушенні, описаному в Кримінальному кодексі як аморальну поведінку стосовно осіб молодше 21 року. Сам політик відкидає обвинувачення.

Сонко має підтримку серед сенегальців, особливо серед молоді.