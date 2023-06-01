Саміт у Молдові. Зеленський закликав до вирішення придністровського конфлікту

Президент України наголосив, що Росія боїться НАТО і саме тому створює заморожені конфлікти на континенті

Президент України Володимир Зеленський закликав дати чітку оцінку перебуванню російського контингенту в Молдові, передає кореспондент «Главкому». Про це президент заявив на саміті Європейської політичної спільноти.

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«Ми всі бачимо, звідки походить агресія, хто є агресором. Росія обрала шлях агресії. Російський контингент знаходиться в Придністров'ї вже понад 30 років. І скільки він там ще буде? На це питання треба дати відповідь», – закликав Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що Росія боїться НАТО і намагається створити ще один заморожений конфлікт. Зеленський згадав і придністровський конфлікт, який триває понад 30 років, і наголосив, що «не повинно бути місця ні холодній, ні гарячій війні на нашому континенті».

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«Зараз ми знаходимося в Молдові і добре, що тут немає звуків російської артилерії», – зазначив український президент.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.

Як повідомляв «Главком», високий представник ЄС Жозеф Боррель заявив, що Молдова може розраховувати на статус члена Євросоюзу ще до того, як буде вирішений придністровський конфлікт.