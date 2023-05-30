Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР
Мешканці Тайваню можуть залишитись без інтернету, у разі атак зі сторони Китаю
фото з відкритих джерел

Влада острову шукає рішення, аби підвищити стійкість інфрастуктури до можливу загрозу з боку Китаю 

Постійні землетруси, а також конфлікт із Китаєм поставив перед владою Тайваню іще одне важливе питання – це  підвищення стійкості острова до збоїв зв'язку, у разі прямих атак на його цифрову інфраструктуру.  Про це пише видання Bloomberg.

Одрі Танг, яка очолює Міністерство цифрових справ Тайваню, каже, що вона хоче, щоб економіка острова з бюджетом у $740 мільярдів  була в змозі впоратися з можливим зривом усіх комунікацій у разі надзвичайної ситуації до кінця наступного року, проте надійного рішення влада поки що не знайшла.

Загроза ця не теоретична, а цілком реальна, пише Bloomberg. Адже тайванські острови Мацу опинилися в цифровій ізоляції після того, як у лютому цього року човни під китайським прапором обірвали два їхні підводні інтернет-кабелі. До цього землетрус 2006 року обірвав вісім підводних кабелів навколо Тайваню, в на ремонт знадобилися тижні. Адже було порушено роботу Інтернету, банківську систему і транскордонну торгівлю в більшій частині острова. Обидві події були суворим нагадуванням про те, що може статися під час можливого військового конфлікту чи стихійного лиха.

Нагадаємо, Тайвань зміцнює свою оборону – жінки-резервістки залучаються до військового навчання Перша група з чотирнадцяти жінок-резервісток на Тайвані проходить тижневий військовий вишкіл. До останнього часу підготовка тайванських резервістів була обмежена чоловіками. Проте цього року міністерство оборони почало залучати до тренувань жінок, намагаючись зміцнити оборонні можливості у відповідь на зростаючий військовий тиск Китаю.

Президент Тайваню Цай Інвень відвідала тренувальний центр і спостерігала за навчаннями з бойової стрільби. Вона подякувала учасницям за рішення пройти військовий вишкіл і висловила сподівання, що до них приєднається більше жінок.

Цай зауважила, що Тайвань стоїть на передовій захисту демократії, і закликала жителів острова незалежно від статі до єдності у рішучості захистити свою батьківщину.

Читайте також: До чого ЄС підштовхує Китай – чому Пекін зацікавлений, щоби РФ не програла
Теги: економіка Тайвань новости влада землетрус Тайвань навчання ремонт інтернет Китай конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ракета після збиття американським ЗРК Patriot
Український тріумф Patriot
19 травня, 06:35
названо переможців другого півфіналу на Євробаченні-2023
Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
12 травня, 06:40
Всесвітній день техніки для майбутнього
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня, 00:04
Війська Пригожина покинули Бахмут
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
10 травня, 14:49
Державна прокуратура Естонії у вівторок порушила кримінальну справу
Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України
10 травня, 07:00
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
10 травня, 01:57
Вагони розмальовані у червоні та білі кольори
Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)
11 травня, 14:08
«Укрзалізниця» попередила про затримку 13 потягів
«Укрзалізниця» попередила про затримку 13 потягів
14 травня, 11:37
В Італії заявили, що не мають винищувачів F-16
Ще одна країна заявила, що не буде давати Україні винищувачі F-16
22 травня, 22:05

Політика

У Москві затримано українку, яка допомагала повертати викрадених дітей
У Москві затримано українку, яка допомагала повертати викрадених дітей
Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР
Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР
Лукашенко призначив головою прикордонного комітету Білорусі росіянина
Лукашенко призначив головою прикордонного комітету Білорусі росіянина
Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну
Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну
В російському Ульяновську зійшли з рейок вагони з пальним
В російському Ульяновську зійшли з рейок вагони з пальним
Атака дронів на Москву: Росія офіційно визнала, що займається тероризмом
Атака дронів на Москву: Росія офіційно визнала, що займається тероризмом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
57K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
12K
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
11K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
9563
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту