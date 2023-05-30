Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР

Влада острову шукає рішення, аби підвищити стійкість інфрастуктури до можливу загрозу з боку Китаю

Постійні землетруси, а також конфлікт із Китаєм поставив перед владою Тайваню іще одне важливе питання – це підвищення стійкості острова до збоїв зв'язку, у разі прямих атак на його цифрову інфраструктуру. Про це пише видання Bloomberg.

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Одрі Танг, яка очолює Міністерство цифрових справ Тайваню, каже, що вона хоче, щоб економіка острова з бюджетом у $740 мільярдів була в змозі впоратися з можливим зривом усіх комунікацій у разі надзвичайної ситуації до кінця наступного року, проте надійного рішення влада поки що не знайшла.

Загроза ця не теоретична, а цілком реальна, пише Bloomberg. Адже тайванські острови Мацу опинилися в цифровій ізоляції після того, як у лютому цього року човни під китайським прапором обірвали два їхні підводні інтернет-кабелі. До цього землетрус 2006 року обірвав вісім підводних кабелів навколо Тайваню, в на ремонт знадобилися тижні. Адже було порушено роботу Інтернету, банківську систему і транскордонну торгівлю в більшій частині острова. Обидві події були суворим нагадуванням про те, що може статися під час можливого військового конфлікту чи стихійного лиха.

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Нагадаємо, Тайвань зміцнює свою оборону – жінки-резервістки залучаються до військового навчання Перша група з чотирнадцяти жінок-резервісток на Тайвані проходить тижневий військовий вишкіл. До останнього часу підготовка тайванських резервістів була обмежена чоловіками. Проте цього року міністерство оборони почало залучати до тренувань жінок, намагаючись зміцнити оборонні можливості у відповідь на зростаючий військовий тиск Китаю.

Президент Тайваню Цай Інвень відвідала тренувальний центр і спостерігала за навчаннями з бойової стрільби. Вона подякувала учасницям за рішення пройти військовий вишкіл і висловила сподівання, що до них приєднається більше жінок.

Цай зауважила, що Тайвань стоїть на передовій захисту демократії, і закликала жителів острова незалежно від статі до єдності у рішучості захистити свою батьківщину.