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    Політика

    У «Слузі народу» хочуть покарати Бужанського через хамство – нардеп

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    <p>У &laquo;Слузі народу&raquo; є кілька депутатів, які хочуть санкцій проти Максима Бужанського через його поведінку</p> - У «Слузі народу» хочуть покарати Бужанського через хамство – нардеп

    У «Слузі народу» є кілька депутатів, які хочуть санкцій проти Максима Бужанського через його поведінку

    Поведінку Бужанського можуть обговорити на фракції у понеділок

    Кілька нардепів у фракції «Слуга народу» хочуть покарати свого колегу Максима Бужанського за хамство.

    Про це в інтерв’ю «Обозревателю» розповів депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

    «Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми підніматимемо питання, що люди повинні, по-перше, поважати громадян, по-друге – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх», – зазначив він.

    За його словами, є кілька депутатів, які хочуть санкцій проти Бужанського через його поведінку.

    «Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили», - підкреслив Безгін.

    Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

    У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою

    Раніше повідомлялося, журналісти обурені ставленням до них команди Зеленського.

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