У «Слузі народу» хочуть покарати Бужанського через хамство – нардеп



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У «Слузі народу» є кілька депутатів, які хочуть санкцій проти Максима Бужанського через його поведінку

Поведінку Бужанського можуть обговорити на фракції у понеділок

Кілька нардепів у фракції «Слуга народу» хочуть покарати свого колегу Максима Бужанського за хамство.

Про це в інтерв’ю «Обозревателю» розповів депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

«Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми підніматимемо питання, що люди повинні, по-перше, поважати громадян, по-друге – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх», – зазначив він.

За його словами, є кілька депутатів, які хочуть санкцій проти Бужанського через його поведінку.

«Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили», - підкреслив Безгін.

Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою

Раніше повідомлялося, журналісти обурені ставленням до них команди Зеленського.