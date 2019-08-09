Як до офіціантів? Журналісти обурені ставленням до них команди Зеленського



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«Так працює з пресою апарат презЕдента. Чула десь колись, що їм журналісти не потрібні. Ну-ну», - зауважила Ковальська

«От зараз тільки нічого не викрикуйте, президент не буде з вами говорити все одно! Я ж вам сказала звідси піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут?!», - це репліки від пресслужби Офісу президента до журналістів

Журналістка телеканалу «1+1» Неллі Ковальська обурилася ставленням до них команди президента Володимира Зеленського у Туреччині під час перебування у Вселенському патріархаті у Стамбулі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«От зараз тільки нічого не викрикуйте, президент не буде з вами говорити все одно! Я ж вам сказала звідси піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут?!», - це репліки від пресслужби Офісу президента до журналістів у Вселенській патріархії, навела приклад Ковальська.

За словами журналістки, «молоденька колега з українського телеканалу» заявила, що «вперше в житті почувалась як офіціантка, яку відчитав незадоволений клієнт, але взагалі-то навіть з офіціантами так не розмовляють...»

«Так працює з пресою апарат презЕдента. Чула десь колись, що їм журналісти не потрібні. ну-ну», - зауважила Ковальська.

У коментарях під постом Ковальської, колега Nazarii Vivcharyk додав, що «у Черкасах поки мікроавтобус з журналістами їхав від входу в аеропорт до злітної смуги, де була локація для зустрічі, нас дорогою вчили як поводитися: не нависати над ним, камери над ним не тримати зависоко, бо він не любить... Короче вчили життю)».

Нагадаємо, 3 серпня після скандалу з заявою про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана, він заявив: «Нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством».

1 серпня ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.