Бужанський як нове обличчя Зеленського

Максим Бужанський та Володимир Зеленський

«Слуги» продовжують плодити ворогів серед журналістів

Поспіх, з яким новий президент Зеленський формував свою команду (особливо це стосується кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах), тепер їм «вилазить боком». Ще новообрані депутати не склали присяги, а перші «факапи» окремих представників нової команди жваво обговорюються в соцмережах. Але замість того, щоб «Слуга народу» давала швидку оцінку цим депутатам, керівництво спочатку намагається не реагувати на скандали, і тільки коли суспільний розголос набуває лавиноподібного стану, починають виправляти помилки. І ще більше ввязуються у скандали.

Як відомо, на вихідних соцмережі підірвав скандал між новоспеченим народним депутатом від «Слуги народу» блогером Максом Бужанським і журналісткою Ольгою Духніч. Бужанський в своєму Telegram обізвав жінку «тупою вівцею».

Приводом для образи стало опубліковане інтерв’ю, яке Духніч взяла у глави партії та, вірогідно, майбутнього спікера - Дмитра Разумкова. Одне з питань було сформульоване таким чином: «Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, який ностальгує по СРСР і часам Віктора Януковича, Ірина Борзова, яка веде бізнес в окупованому Криму, і ще кілька яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?». Бужанський образився на таку характеристику і написав у себе в Telegram: «Чергова тупа вівця, яка представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником «Слуги народу» заявила, що я ностальгую за СРСР і «часами Януковича». Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому, прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ».

Журналістка відреагувала на образу блогера так: «Щось відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто. Хто з вас цим займається? Я, наприклад, ні. Голуб живе просто: їсть і гадить, їсть і гадить. Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивніше, різноманітніше і на благо країни». Разом із тим, вона підкреслила, що якщо не перед нею, то принаймні перед редакцією видання «слуга» мав би вибачитися.

Хто такий Бужанський Макс Бужанський – блогер, чиє ім’я стало відомим завдяки покровительству телеведучої Наталі Влащенко, яка вважає його думку авторитетною, а відтак, співавтором та співведучим її програм в ефірі телеканала ZIK. До Верховної Ради 9-го скликання потрапив по 25-му округу в Дніпрі. Бужанський відкрито критикує Революцію Гідності, співчуває учасникам проросійської акції «Бессмертный полк» та не приховує, що 10 років тому голосував за Партію регіонів, а Віктора Януковича він вважає хоч і не найвдалішим, але легітимним президентом. Бужанський визнає, що своєю перемогою на окрузі завдячує виключно бренду «Слуга народу». Скандал із Духніч – не перший випадок публічного хамства, у центрі якого опинився блогер. Він не раз відверто хамив як політикам, так і журналістам. А в кінці листопада минулого року, який на той момент тоді був співведучим Влащенко у програмі «Народ проти» на каналі ZIK, дозволив собі у прямому ефірі двічі назвати нардепа Сергія Рудика «твариною».

Історія з Бужанським - це не просто історія рівня політичних дискусій. Це ще й тест для нової влади, яка тепер несе відповідальність за свого представника. І відсутність швидкої реакції – ще раз підтверджує теорію стосунків нової влади з журналістами, політологами та опонентами, яка полягає у відомій сентенції – «хто не з нами, той проти нас».

За президентства Януковича теж було кілька подібних випадків, коли депутати провладної партії фактично накидалися з кулаками на журналістів. Згадати хоча б скандал навколо побиття депутатом від ПР уже покійним Олегом Калашніковим журналістів телеканалу СТБ (при цьому в них депутат також відібрав касету з відзнятим матеріалом). Закінчилось все тим, що «Партія регіонів» виключила Калашнікова зі своєї фракції.

Тепер - всі за одного і проти журналістів?

Але навряд чи піде таким шляхом «Слуга народу». Замість визнання помилок і присікання – ще більше загрузають у болоті. Саме так можна розцінювати офіційну реакцію політсили. У партії заявили, що вважають «неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації». «Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое Время». Керівництво партії та фракції «Слуга Народу» принесло пані Духніч вибачення», - йдеться в офіційній заяві політсили.

«Разом з тим, - йдеться нижче, - ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації утримуватися від такого роду оціночних суджень».

Неоднозначність подібних заяв можна розглядати в контексті манер, у яких «слуги народу» спілкуються з журналістами. В тому числі і правої руки президента Зеленського – глави Офісу президента Андрія Богдана, який відверто зізнався, що їм не потрібні журналісти як посередники для спілкування із суспільством.

Тому не дивно, що в унісон з Бужанським заговорив не тільки ще один новообраний депутат і блогер Олександр Дубинський, але й колишній заступник глави адміністрації президента Януковича і близький товариш обох Андрій Портнов.

Товсті і тупі

Історія з Духніч – не лише про неповагу до журналістів, а й про неповагу до жінок. І сам Бужанський, і «слуги» загалом дуже цим грішать. Так, нардеп-блогер у своїх дописах неодноразово обзивав журналістку Соню Кошкіну «дурною і товстою» (за що, до речі, користувачі соцмереж його критикували у коментарях). Крім того, об’єктом його постійного тролінгу стала мовна активістка Лариса Ніцой.

До слова, свої дописи Бужанський часто починає зі звернення «братцы» - у коментарях під цими постами жінки зауважують, що дописи блогера читають ще й «сестрицы».

Зневагу до жінок можна назвати спільною рисою «слуг». На початку серпня новообраний парламентар від цієї політсили, борець греко-римського стилю Жан Беленюк опублікував сексистський допис в Instagram: фото з нагородження з медаллю і підписом «Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!». Інтерпретація цитати з радянського фільму викликала обурення серед коментаторів, причому не лише жінок, а й чоловіків.

Пост Жана Беленюка в Instagram

Подібні вислови дозволяють собі не лише рядові члени, а й голова партії. У червні Дмитро Разумков, виступаючи на ток-шоу «Право на владу» на питання опонента про те, «чи варто ґвалтувати Верховну Раду?» відповів: «Йти на зґвалтування точно не треба, та й «дівчина» така собі». Щоправда, пізніше Разумков перепросив за цей вислів.

Своєрідний сексистський антирекорд поставив президент України Володимир Зеленський, який дозволив собі зневажливо висловитися про українських жінок за кордоном, причому на той момент він перебував на посаді менше місяця. «Завжди було уявлення у всіх у світі про те, що Україна - це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги. А туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», - зазначив Зеленський.

Заради справедливості зазначимо, що Зеленський – не перший президент України, який потрапив під шквал критики через сексистські висловлювання. Свого часу ексглава держави Віктор Ющенко 8 березня вітав «найчарівніших та найвродливіших» українських жінок «зі святом жіночої краси»; президент-втікач Віктор Янукович у 2011 році казав іноземцям про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу»; у лютому минулого року експрезидент Петро Порошенко звернувся до журналістки «дорогенька моя».

Що ще відомо про блогера Бужанського?

Тележурналіст (який раніше працював у «Праві на владу» на «1+1») Сергій Іванов вважає, що на Бужанського не варто ображатися – «чувак поводиться абсолютно органічно, він прийшов до успіху і прикидатися людиною йому більше не потрібно». «Він не просто окреслив своє ставлення до преси - думаю, це тут не головне. Облаявши журналістку, він показав, наскільки глибоко похй йому ті цінності, на спекуляції якими він зробив собі кар‘єру - все це д’артаньянство і карикатурна радянська мужність виявились показушними. В принципі, важко було очікувати іншої поведінки від істоти, яка кілька років таскає свою сім’ю по судах, як я колись і казав», - підкреслив Іванов.

В інтерв’ю виданню «Страна» Бужанський заявляв, що не підтримає фракцію, якщо та раптом вирішить скасувати День перемоги. «Я проголосую «проти» і запитаю: «Що ж ви за дебіли?», - зазначив він. Бужанський також розкритикував ідею залишити в офіційному календарі тільки день пам'яті і примирення - 8 травня. «У мене є питання про день, який називають днем «Пам'яті і примирення», який святкує В’ятрович (Володимир В’ятрович, директор Інституту Національної пам’яті, - «Главком») і Ко - а що конкретно ви пам’ятаєте і з ким вирішили миритися? Жодна людина поки не відповіла на це питання. Примирення з сучаними німцями? А навіщо? з ними ми і так живемо в мирі. Примирення з тими німцями, які повішені після Нюрнберзького трибуналу? З ними я не згоден миритися», - пояснив свою позицію тоді ще кандидат в депутати.

Власне питання щодо святкування 9 травня досить дипломатично висловлювався і Разумков. На його думку, в Україні потрібно обговорювати не перенесення вихідного дня з 9 на 8 травня, а ставлення людей до цих днів. «Думаю, що на сьогодні це може залишатись в тому форматі в якому є сьогодні і питання не в переносі вихідного дня», – сказав Разумков, а також нагадав, що для України значно важливіше шукати спільні цінності для суспільства.

Мова

Ще одна спільна риса «слуг» - критичне ставлення до української мови. І Бужанський, і багато інших членів партії (а донедавна – і Разумков) у публічному просторі послуговувалися лише російською мовою. Блогер-нардеп з презирливістю поставився до ухвалення парламентом закону про мову – принаймні, такий висновок можна зробити з його допису у Facebook.

Фрагмент допису Максима Бужанського у Facebook

І хоча джерело в партії запевнило кореспондента «Главкома», що змінювати закон про мову «слуги» не планують, існує чимало дотичних ознак того, що популяризація української мови значно зменшиться. Так, сам Зеленський неодноразово казав, що планує переглянути мовні квоти на радіо та телебаченні – у бік зменшення.

Друзі Портнова

Ще однією спільною та дещо дивною рисою деяких соратників Зеленського є… дружба з одіозним ексзаступником глави Адміністрації президента Януковича, юристом Андрієм Портновим. Так, в одному з дописів Бужанський нарікає, що Портнову не дали можливості викладати в Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка: «Андрій Портнов не намагався влаштуватися у владу. Не намагався обійняти якусь посаду. Не намагався сісти на потоки. Не намагався сховатися за депутатською недоторканністю. Хотів викладати… Так ось, друзі, намагатися вчити, це не реванш».

Бужанський у себе в Telegram публікував фото Портнова з аеропорту «Бориспіль», коли той повернувся в Україну після перемоги Зеленського. Певно, таким чином привітав друга із поверненням. Як відомо, після Майдану юрист Януковича виїхав за межі країни і проживав у Москві та Відні.

У свою чергу Портнов у скандалі з журналісткою заступився з Бужанського. На його думку, «тупа вівця» - це «дуже м’яка відповідь».

Глава Офісу президента Андрій Богдан не приховує, що вже багато років дружить із Портновим. Як розказали «Главкому» обізнані джерела, вони не лише друзі, а й куми. Сам юрист Януковича схвалює усі законотворчі ідеї команди Зеленського. Останній приклад – люстрація усіх чиновників періоду правління Порошенка. Портнов сприйняв її із захватом: «Немає ніякого значення, приймуть його (законопроєкт про люстрацію, - «Главком») чи ні. З цього моменту почалася абсолютна маргіналізація і девальвація того закону про люстрацію, який під керівництвом Порошенка, БПП і НФ був прийнятий в 2014-му році».

Наостанок зауважимо, що у період висунення кандидатів від «Слуги народу» на мажоритарних округах у соцмережах лунали прохання до керівництва партії прибрати зі своїх лав Бужанського. Однак цього не сталося. На початку липня керівник виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко казав, що скандальний кандидат в народні депутати Бужанський не 100% «зашкварний», як каже про це Facebook».

Наталія Сокирчук, «Главком»