У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою



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Новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею»

У партії Зеленського вважають висловлювання Бужанського «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією»

У політичній партії «Слуга народу» засуджують висловлювання новообраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время» Ольги Духнич.

Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.

«Партія «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга народу» принесло пані Духнич вибачення», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у партії вважають, що висловлювання Бужанського є «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією» на оціночні судження стосовно «особистих почуттів, які депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків».

Тому в «Слузі народу» заразом звертаються з проханням і до представників засобів масової інформації: «утримуватися від такого роду оціночних суджень – адже будучи оприлюдненими на офіційних сторінках поважних видань, вони у подальшому сприяють наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків, які ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців».

Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».