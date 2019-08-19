  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою

    • Розсилка
    Новообраний народний депутат від партії &laquo;Слуга народу&raquo; Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку &laquo;Нового времени&raquo; Ольгу Духнич &laquo;тупою вівцею&raquo; - У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою
    Новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею»

    У партії Зеленського вважають висловлювання Бужанського «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією»

    У політичній партії «Слуга народу» засуджують висловлювання новообраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время» Ольги Духнич.

    Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.

    «Партія «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга народу» принесло пані Духнич вибачення», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Разом з тим, у партії вважають, що висловлювання Бужанського є «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією» на оціночні судження стосовно «особистих почуттів, які депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків».

    Тому в «Слузі народу» заразом звертаються з проханням і до представників засобів масової інформації: «утримуватися від такого роду оціночних суджень – адже будучи оприлюдненими на офіційних сторінках поважних видань, вони у подальшому сприяють наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків, які ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців».

    Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

    Читайте також
    депутат партії політика СРСР партія Слуга народу Максим Бужанський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ