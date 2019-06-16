У «Слузі народу» назвали ймовірного голову Херсонської облдержадміністрації



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Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв може очолити Херсонську облдержадміністрацію

Представник «Слуги народу» пояснив, що команда президента – «це не тільки Рада»

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який раніше відмовився від участі у виборах до Верховної ради за списком партії «Слуга народу», найімовірніше очолить Херсонську область.

Про це «Радіо Свобода» повідомив український волонтер, четвертий номер у виборчому списку «Слуги народу» Давид Арахамія.

«Він і піде на керівника області… Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення», - розповів Арахамія.

Співрозмовник видання додав, що Гусєв залишається у команді президента Володимира Зеленського, незважаючи на те, що вирішив не балотуватися до парламенту.

Він також заявив про інформаційну атаку на Гусєва після того, як його було внесено до виборчого списку «Слуги народу».

«На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду, – ред.). Це його особисте рішення», – розповів Арахамія.

Представник «Слуги народу» додав, що команда президента – «це не тільки Рада» і є багато інших посад, які можуть обійняти її представники.

«Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти губернатором, хтось може піти представником», - розповів Арахамія.

Раніше ЗМІ повідомили, що партія «Слуга народу» виключила зі списку Гусєва, який був під 41 номером.

Згодом Гусєв заявив, що це було його рішення і він залишається у команді Володимира Зеленського.