«Нові обличчя» Зеленського. Досьє на усіх «слуг народу» вибори

Президент України Володимир Зеленський на з'їзді партії «Слуга народу», 9 червня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У наступну Раду заходять шоумени, тамада, адвокати «Сватів» і просто красиві молоді люди

З’їзд партії «Слуга народу» нового президента, який пройшов минулої неділі у столичному ботсаду, затвердив першу сотню кандидатів у депутати. Проте ще має пройти постпраймеріз. Керівництво партії очікує реакції суспільства на оприлюднений список, і його ще можуть підкорегувати, – вже після оприлюднення списку з нього були викреслені одесит Дмитро Співак, відомий своїми провокаційними висловлюваннями у власній програмі на телеканалі «Ньюсван», гламурна столична тусовщиця Ірина Панченко, директор Департаменту молоді і спорту КМДА, відомий фехтувальник Вадим Гутцайт.

Поточні рейтинги «Слуги» дозволяють говорити, що тільки за пропорційною частиною партія проведе більше сотні людей, тож з великою ймовірністю можна казати, що всі вже озвучені кандидати після проходження постпраймеріз можуть вважати себе «за п’ять хвилин» депутатами.

Аналіз списку дозволяє говорити про кілька умовних груп, на які можна першу сотню кандидатів:

Представники команди Зеленського, які були засвічені до виборів та активно працювали на його перемогу. Підприємці, які, вочевидь, вкладуться в кампанію партії. Вихідці з так званого експертного середовища. Діючі представники влади. Інші, на перший погляд, випадкові люди…

Звісно, іноді одну й ту ж персону можна записати одразу в кілька груп, а про деяких зі списку взагалі не можна знайти інформації у відкритих джерелах. Що з це за фахівці, яких вже за пару місяців ми можемо побачити у Верховній Раді дев’ятого скликання?

З'їзд партії «Слуга народу» у столичному ботанічному саду, 9 червня 2019 року

Зе-команда

Дмитро Разумков

Починав роботу з Зеленським як його консультант та речник, згодом очолив партію «Слуга народу». Син покійного Олександра Разумкова –заступника секретаря РНБО при президентові Кучмі та Народної артистки, прими столичного Театру російської драми Наталі Кудрі. Працював в Міністерстві регіонального розвитку, керував «молодіжкою» Партії регіонів, співпрацював з Сергієм Тігіпком. Директор Української політконсалтингової групи.

Руслан Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді та ідеолог команди. Знайомий з Зеленським зі студентських часів, коли вони обидва грали в КВК. Працював на посаді проректора в Національній академії прокуратури України та в Національній асоціації адвокатів. Колишній помічник нардепа від Блоку Порошенка Анатолія Матвієнка та віце-прем’єра Степана Кубіва.

Ірина Венедиктова

Відповідає в команді Зеленського за реформування судової системи. Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету ім. Каразіна. Супроводжувала ще кандидата в президенти Зеленського в його першій поїздці до Брюсселю.

Була кандидатом на посаду судді Верховного суду України (2016-2017 рр.), проте вибула з конкурсу, отримавши найменший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту, зазначають у русі «Чесно».

Михайло Федоров

Голова агентства SmmStudio. Керівник так званого digital-напрямку в команді президента. Саме активне креативне використання соцмереж вважається одним з головних факторів феноменального результату Зеленського на президентських виборах. Озвучена задача Зе-команди – максимально автоматизувати процеси та створити «державу в смартфоні», чим і займеться Федоров.

З останні п’ять років не був помічений у політичній діяльності. Але у червні 2014-го на своїй сторінці у Facebook опублікував повідомлення про реєстрацію запорізького осередку політичної партії «5.10». Федоров став заступником голови осередку. Підтримав заборону російських соцмереж в Україні і вважає, що це тільки допоможе розвиткові українського рекламного ринку.

Олександр Корнієнко

Голова виборчого штабу партії. В минулому – бізнес-тренер, політконсультант, продюсер. Отримував освіту в Німеччині в Вісбаденській академії психотерапії. Допомогав кувати сенсаційну перемогу на виборах мера Миколаєва представнику «Самопомочі» Олександру Сенкевичу.

Співпрацював з депутатом Мустафою Найємом. Корнієнко підтримував Найєма у процесі створення Патрульної поліції. Мустафу і Олександра пов’язує також участь в інших проектах: наприклад, «Рік англійської мови в Україні» у 2016 році, який патронував президент Петро Порошенко.

У 2015-му році Корнієнко співпрацював з «Демальянсом», до якого має стосунок і Найєм. Олександр проводив для партійців і активістів партії тренінги у Школі тренерів.

Сергій Бабак

Експерт з питань освіти з Інституту майбутнього, що делегував до списку кілька своїх співробітників. Має амбіції змінити систему освіти в країні і не проти очолити відповідне міністерство. Запам’ятався казусом, коли серйозно доводив Зеленському, що держава цілком може виплачувати вчителям зарплату в $4 тис. на місяць. Пізніше виявилось, що експерти Зеленського грубо помилились у розрахунках – в такому разі тільки на зарплату вчителів довелося б витрачати захмарні $21,5 млрд на рік.

Андрій Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів. Колишній член Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Відомий експерт з питань енергетики і борець зі схемою «Роттердам +». Тепер Геруса звинувачують у обстоюванні інтересів Ігоря Коломойського, який виступає проти запуску нової моделі ринку електроенергії. Особливо критичні до Геруса медійні ресурси олігарха Рината Ахметова, який навпаки зацікавлений у реформі, яка веде до зростання цін на електроенергію.

Данило Гетьманцев

Фінансовий експерт Президент та керівник практики банківського та фінансового права юридичної компанії Jurimex, президент Асоціації податкових радників. Брав участь у розробці кількох законопроектів, зокрема, щодо змін Податкового та Земельного кодексів. Гетьманцев є одним зі співзасновників лотереї «МСЛ», яка свого часу потрапила до санкційних списків через інформацію про зв'язок з російським капіталом. Раніше був помічником «регіонала» Володимира Сівковича, який у ранзі віце-прем’єра курував силовий блок в уряді Азарова, а згодом був переведений у заступники секретаря РНБО.

Максим Ткаченко

Луганчанин, який після подій 2014 року переїхав до Києва. Партнер Зеленського у компанії «Квартал-концерт», яка займається організацією гастролей, причому не тільки «Вечірнього кварталу». Також є концертним директором Тіни Кароль.

Святослав Юраш

Активіст Євромайдану, засновник міжнародного центру «Майдан» та семимовного медіаресурсу EuromaidanPR, через який на різних мовах доносилась інформація про події в Україні. Батько Юраща – директор департаменту зі справ релігії та національностей Міністерства культури – публічно підтримує Петра Порошенка. За свою підтримку Зеленського під час виборів Юраш встиг отримати на горіхи після одного з телеефірів від нардепа БПП Олега Барни. Цей кандидат у депутати не має вищої освіти.

Юлія Діденко

Представниця Зеленського під час президентських виборів на 134 округу в Одеській області.

Сергій Кальченко

Кандидат юридичних наук, офіційний уповноважений представник кандидата Зеленського на президентських виборах. З кінця 1990-х років працював в проектах міжнародної технічної допомоги при USAID у сфері сприяння організації виборів в України. З допомогою Кальченка було скасовано заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову зі «Сватів», що дозволяв собі антиукраїнські висловлювання. Працює у столичній юридичній фірмі Hillmont Partners.

Вадим Галайчук

Ще один адвокат з Hillmont Partners. Головний юрист передвиборчого штабу Зеленського, раніше співробітничав з «Європейською партією України» Миколи Катеринчука та був його довіреною особою на мажоритарному окрузі на Вінниччині. Галайчук повідомляв, що є довіреною особою Зеленського та представляє його інтереси у виборчкомах та судових справах, що стосуються виборчого процесу. Це не перша президентська кампанія, в якій Галайчук бере участь. Він згадує, як в 2003 році за запрошенням Катеринчука покинув роботу в американській компанії і долучився до штабу Віктора Ющенка.

Андрій Лисюк

Колишній працівник СБУ, регулярно роздавав коментарі як експерт-криміналіст в популярному телешоу «Слідство ведуть екстрасенси». Наразі є асоційованим партнером у вищезгаданій компанії Hillmont Partners.

Михайло Ананченко

Сумський активіст, представник команди Зе в регіоні, був обраний Студентським мером Сум та Студентським президентом України. Знаходиться у дружніх стосунках з новопризначеним головою Служби зовнішньої розвідки, нардепом від «Батьківщини» Владиславом Бухарєвим. Останній регулярно привозив в рідне село на Сумщині «95 квартал».

Ігор Кривошеєв

Очільник Зе-команди на Закарпатті, колишній гравець у КВК, капітан команди «Тяп-ляп». Нині – приватний бізнесмен, працює в компанії з організації святкових заходів. У 2012 році Кривошеєв був заступником керівника ужгородського міського штабу партії «Удар». При цьому зараз він зауважує, що працював з «Ударом» як «наймана робоча сила», тож вважає себе новою людиною, яка ніколи не були у політиці. В інтерв’ю «Главкому» напередодні президентських виборів Кривошеєв запевняв, що його душа не дуже лежить до партійної діяльності, а щодо можливої участі в парламентських виборах він буде чекати порад Зеленського.

Сергій Іонушас

Експерт з питань правосуддя, якого Зеленський представив як частину своєї команди в ефірі «1+1». Власник юридичної фірми «Гелон», давно працює зі студією «Квартал 95», представляв інтереси шоумена при реєстрації торгових знаків.

Валерій Стернійчук

Представник команди Зеленського на Волині. Відомий в регіоні як організатор культурно-розважальних заходів, івент-менеджер, громадський активіст, голова ГО «Волинський актив молоді». Наразі є керівником студентської «Ліги сміху» на Волині. В 2015 році балотувався в Луцьку міськраду від партії «Укроп», у якої сильні позиції в регіоні. Область знаходиться під впливом соратника Ігоря Коломойського – голови Волинської облради Ігоря Палиці.

Олександр Качура

Один з багаточисельних юристів в Зе-команді, засновник адвокатської компанії Kachura Lawyers. Ця кампанія юридично супроводжує «Квартал 95» – так саме зусиллями цієї фірми було виграно суд щодо заборони демонстрації телесеріалу «Свати» через наявність там заборонених в Україні російських акторів. Ще до рішення Зеленського йти на президентські вибори партія «Слуга народа» вже була зареєстрована, причому саме в офісі Kachura Lawyers.

Павло Халімон

Офіційний представник команди Зе в Чернігівській області. Директор ТОВ «Агро-Хаус», зареєстрованого в Прилуках, яке перебуває в стані припинення діяльності. Після роботи в Прилуцькому суді керував реєстраційною службою місцевого райуправління юстиції. Такий стрибок в кар’єрі місцеві ЗМІ пояснювали персоною тестя – екс-голови Прилуцького суду Анатолія Галича. У 2015-му році балотувався до облради від партії «Наш край».

Ольга Коваль

Представник Зеленського в Київській області. Кандидат технічних наук, доцент Національного університету харчових технологій. Працювала у Київському обласному хлібопекарському комплексі «Кулиничі» (посаду не уточнює), але зараз викладає та займається науковою діяльністю.

Михайло Крячко

Представник команди Зеленського в Запоріжжі. Разом з керівником digital-напрямку Михайлом Федоровим є співзасновником громадської організації «Команда ЗЕ», зареєстрованої в Києві наприкінці січня 2019 року, та його партнером в агентстві SmmStudio. Протягом дев’яти років обіймав посади в державних та муніципальних структурах, за часів президентства Віктора Ющенка працював в Запорізькій облдержадміністрації головним спеціалістом організаційного відділу апарату.

Володимир Воронов

Представник команди Зе в Донецькій області. Відомий брендмейкер, бренд-коуч, засновник Vladimir Voronov International Branding Agency. В його портфоліо – розробка концепції бренда «Квартал концерт».

Ольга Савченко

Довірена особа Зеленського на президентських виборах.

Павло Сушко

Представник Зеленського в Харківській області. З Зеленським знайомі на ґрунті шоу-бізу. Генеральний продюсер кінокомпанії Prime Story Pictures, член Європейської кіноакадемії, отримав премію «Золота дзига» за продюсування фільму «Dzidzio Контрабас». При цьому, як і президент, має юридичну освіту.

Олександр Мережко

Правознавець, доктор юридичних наук, професор. Завідувач кафедри права Київського лінгвістичного університету. Брав участь у доборі кандидатів на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, проте вибув з конкурсу. Відповідає в команді за впровадження системи електронного уряду і народовладдя. Під час виборчої кампанії ЗМІ активно обговорювали його старі висловлювання про те, що відшкодування жертвам Голодомору має покрити Україна, та про українську мову як «інструмент репресії щодо тих, хто думає іншими мовами».

Федір Веніславський

Представник президента в Конституційному суді, до якого зараз прикута загальна увага. Викладач кафедри конституційного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату. Поки перші враження від дебатів в Конституційному суді щодо дострокових виборів різняться – хтось вважає, що Веніславський добре тримає удар, хтось навпаки звертає увагу на його невпевненість та непідготовленість.

Дмитро Соломчук

Очільник Зе-команди на Рівненщині. Директор компанії «Агро-центр», яка виготовляє та експортує запчастини до сільськогосподарчої техніки. Разом з іншими рівненськими підприємцями створив в 2014 році громадську організацію «Час-Дій», яка опікується проблемами міста.

Євген Брагар

Аспірант Київського університету ім. Шевченко, був членом виборчої комісії від кандидата Зеленського.

Бізнес-група

Михайло Радуцький

Засновник клініки «Борис», яку він вже продав, та приятель колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Певний час працював у владі: в 2014–2015 роках був заступником голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка. Після того як пішов з посади, лишився його радником.

Олександр Завітневич

Людина з таким ім’ям та прізвищем є засновником Смілянського ливарного заводу.

Юрій Арістов

Директор рибної кампанії «Океанаполіс», яка є одним з провідних імпортерів живих морепродуктів та охолодженої риби преміум-класу. В політиці раніше помічений не був.

Роман Бабій

Юрист, під час парламентських виборів 2014 року балотувався в Верховну Раду від «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. ЗМІ повідомляли, що він представляв в судах інтереси відомого бізнесмена Василя Хмельницького. Директор ТОВ «Гельд-Енергія» зі статутним капіталом майже в 20 млн грн, яке надає фінансові послуги.

Олег Марусяк

Керівник ПП «Каретний двір» та ПП «Гаразд» з міста Калуша Івано-Франківської області.

Олександр Сова

Засновник компанії Sova jewelry house – великого виробника та дистриб’ютора ювелірних прикрас, яка працює з 2000 року. Сова любить згадувати, що його бізнес розпочався з ювелірного магазина на столичній Львівській площі. Раніше в своїх інтерв’ю він ніяк не натякав про своє бажання піти в народні депутати. Цікаво, що сам Зеленський, а тепер його соратниця по «Кварталу» Олена Кравець активно рекламують ювелірні вироби торгової мережі «Золотий вік».

Роман Мулик

Колишній депутат Івано-Франківської обласної ради від Партії регіонів, з якої вийшов лише в лютому 2014 року. До такого кроку його змусили активісти, які кілька днів пікетували його ресторан «Вальяж». Місцеві ЗМІ вже звернули увагу на неблагонадійне минуле кандидата, яке може завадити йому потрапити до кінцевого варіанту списку. Як бізнесмен Мулик спеціалізується на операціях з нерухомістю.

Юрій Кісєль

Власник будівельного бізнесу (ТОВ «Біант» та ТОВ «Растро») з рідного для «Кварталу» Кривого Рогу.

Олександр Салійчук

Власник компанії «Перша м’ясна хата», директор Гощанського м’ясокомбінату.

Елла Рєпіна

Cпіввласниця ТОВ «Благодатнівське-2011» (аграрний бізнес).

Ігор Чернюх

Керівник приватного підприємства «Плеймейт Україна» в Чернівцях, яке займається організацією азартних ігор.

Євген Петруняк

Львівський підприємець, який є засновником мисливсько-рибальського господарства «Млинки» у Яворівському районі. В 2010 році балотувався у Львівську міськраду від маловідомої Української соціал-демократичної партії.

Артем Культенко

Керівник громадської організації «Спілка інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва». Також співзасновником цієї організації є президент ГО «Громадянський корпус» Роман Солодкий. Він організовує пікет під Адміністрацією президента з вимогами зустрічі з Зеленським. Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою». Вочевидь, активісти будуть скаржитись на утиск інтересів власників МАФів. Раніше «спілка інвесторів» організовувала брифінг проти демонтажу зупинкових комплексів в Києві.

Андрій Холодов

Ще один бізнесмен зі списку «Слуги народу», бізнес якого пов'язаний з МАФами. Його брат Максим керує компанією із видами діяльності, пов’язаними з утриманням МАФів, – «Юкрейн Ріал Естейт», а на дружину Андрія Холодова Катерину Шаховську записане підприємство «Хед Менеджмент Компані», яке надає в оренду й експлуатацію нерухоме майно. Цікаво, що ФОП самого кандидата в депутати був ліквідований одразу після партійного з’їзду «слуг».

Армія експертів

Галина Янченко

Експерт з питань антикорупційної політики, голова Ради суспільного контролю НАБУ. Була аналітиком в «Центрі протидії корупції» Віталія Шабуніна, в 2014 році попала в Київраду у складі міні-фракції партії «Демальянс». Чоловік Янченко – директор вже згаданого Інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Анастасія Красносільська

Експерт з податкового та антикорупційного законодавства. Також раніше працювала в «Центрі протидії корупції». Є помічником народного депутата від БПП Павла Різаненка, який буде балотуватись на мажоритарці від партії Святослава Вакарчука.

Олена Шуляк

Експерт з питань будівництва. Один з кількох представників в списку «Слуги народу» від громадської організації «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), що існує за рахунок західних грантів. Шуляк працювала на керівних посадах в фінансово-промисловій групі Midland Group Едуарда Шифріна та Алекса Шнайдера. З 2014 року – співвласник компанії Midland Development Ukraine.

Олексій Оржель

Експерт з питань енергетики, ще один представник BRDO, працював на різних посадах в Національному регуляторі у сфері енергетики. Наразі – голова Української асоціації відновлюваної енергетики.

Денис Малюська

Голова правління BRDO. Юрист, який спеціалізується у напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства. Є консультантом Групи Світового банку з 2010 року, у цій якості надавав технічну підтримку урядам України та країн Центральної Азії.

Олександр Курбаков

Керівник ІТ-сектору BRDO. Раніше був радником голови КМДА часів Януковича Олександра Попова. Є співзасновником компанії з обслуговування жилого фонду «Місто для людей», до якої також має відношення колишній заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Віталій Безгін

Експерт BRDO. Був членом правління партії «Демальянс».

Єлизавета Ясько

Кінопродюсер, незалежний експерт з культурної політики, засновник інформаційного ресурсу про українську музику Kyiv Music Labs. Навчалася в Оксфорді, працювала в британському Міністерстві з питань диджиталізації, культури медіа та спорту. Після повернення в Україну створила ініціативу культурно-освітніх івентів Yellow Blue Strategy.

Дмитро Наталуха

Правозахисник, колишній голова Лиманської райдержадміністрації Одеської області, куди його було призначено за часів губернаторства Михайла Саакашвілі. Юрист-міжнародник, опікується проблемами прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Одружений на депутаті «Батьківщини» Олені Шкрум, з якою вчився в Кембріджі.

Денис Монастирський

Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Інституту майбутнього буде займатись цим напрямком і в команді Зеленського. Був членом конкурсної комісії з обрання керівництва Державного бюро розслідувань по квоті уряду. В ЗМІ часто називають його людиною голови МВС Арсена Авакова через співпрацю з нардепом Антоном Геращенком, який є співзасновником Інституту майбутнього. Але Монастирський спілкування з Аваковим заперечує.

Єгор Чернєв

Експерт HiTech Office Ukraine, керівник компанії «Нові медіапроекти», яка займається розробкою платформ для смс-голосування, продажем контенту для мобільних пристроїв та мобільним маркетингом. Учасник бойових дій на Донбасі.

Ірина Верещук

Колишня міський голова Рави-Руської (2010–2015 рр.) Львівської області – Верещук тоді була наймолодшою жінкою-мером в Україні. З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Позиціонує себе як експерт-міжнародник.

Арсеній Пушкаренко

Активіст, працював виконавчим директором згаданого вище Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Зараз очолює Центр захисту прав громади Голосіївського району Києва. Нагороджений відзнакою СБУ за «утвердження та зміцнення державної безпеки України».

Олена Коробкова

Виконавчий директор Національної асоціації банків України, яка була утворена в 2011 році. Головою цієї ради є колишній радник Віктора Януковича, екс-урядовець і дипломат, а нині старший радник Альфа-Банку в Україні Роман Шпек. На сайті НАБУ (не плутати з Антикорупційним бюро) стверджується, що Коробкова більше 10 років працює в фінансовому секторі, з яких більше восьми – на керівних посадах в банках.

Анна Коваленко

Активістка, сотник 39-ї жіночої сотні «Самооборони Майдану», була радником трьох міністрів оборони та міністра інформаційної політики. В 2014-му створювала Центр координації оперативної допомоги армії, а також гарячу лінію для налагодження зв'язку та координації між блокпостами та волонтерами. В тому ж році брала участь у парламентських виборах по 206-му округу в Чернігові і посіла друге місце.

Галина Михайлюк

Правознавець, експерт з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні.

Галина Третьякова

Експертка з пенсійного забезпечення, член громадських рад при Міністерстві соціальної політики та при Міністерстві охорони здоров’я. Директор Української федерації страхування та Інституту громадянських свобод.

Аліна Загоруйко

Колишній консультант секретаріату Центрвиборчкому, була помічником народного депутата Верховної Ради VI склкання Віктора Швеця.

Марина Бардіна

Полтавчанка, яка буде займатися питаннями гендерної рівності у команді Зеленського, є помічницею Сергія Лещенка. Іронія полягає в тому, що сам Лещенко розраховував балотуватись від «Слуги народу», але його плани зірвались.

Дарина Володіна

Політичний експерт, була кандидатом в члени Ради суспільного контроля при НАБУ.

Володимир Козак

Повний тезка колишнього міністра транспорту та інфраструктури часів Януковича. Проте, за іншою інформацією, мова йде про молодого юриста.

Роман Боярчук

Колишній начальник Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам.

Володимир Ватрас

Адвокат, викладач Хмільницького університету управління та права. Спеціалізується на праві ЄС та міжнародному приватному праві.

Мар'ян Заблоцький

Експерт-економіст. Голова ГО «Українське товариство економічних свобод» та ГО «Центр ефективного законодавства». Брав участь у розробці та лобіювання ряду законопроектів.

Олексій Устенко

Експерт з інвестицій та розвитку аграрного сектору. Є бенефіціаром в компаніях «Агроголден», «Агроніжин», «Дубровицький агропродукт». Син виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера та позаштатного радника Зеленського з економічних питань Олега Устенка.

Лада Булах

Виконавчий директор благодійної організації «100% життя». Активістка Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.

Олександр Мариковський

Керуючий партнер Центру контентаналізу, який є автором кількох статей про протидію інформаційній агресії. Разом з Міністерством інформаційної політики центр представляв інструмент для медіадосліджень пресслужбам міністерств.

Олександр Федієнко

Голова правління Інтернет-асоціації України, який раніше планував ініціювати звернення до новообраного президента з проханням скасувати указ Петра Порошенка про блокування «неблагонадійних» сайтів.

Ганна Колесник

Адвокат, входила в Раду громадського контролю при Держбюро розслідувань, голова Комітету захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України.

Близькі до влади

Керує Головним сервісним центром МВС, а до цього був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з питань впровадження інформаційних технологій. До початку роботи в МВС працював в інвестиційно-банківській сфері та в компанії «Tickets.ua». Зокрема, до задач, які були поставлені Криклію в міністерстві, – реалізація системи відеофіксації та реєстрації правил порушення дорожнього руху та створення системи Центрів надання адміністративних послуг.

Владлен Неклюдов

Прокурор Дніпровської обласної прокуратури з оригінальним хобі – він співає на трьох мовах і записує власні кліпи. Можливо, саме ці його таланти привабили тих, хто складав список.

Ганна Новосад

Генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки. Новосад прийшла в міністерство одразу після Євромайдану, спершу радницею тодішнього міністра Сергія Квіта, а вже в команді Лілії Гриневич очолила відділ, який займається налагодженням і розвитком міжнародних зв’язків.

Андрій Мотовиловець

Операційний директор держпідприємства «ProZorro. Продажі», яке втілює нову систему держзакупівель. Раніше працював в компанії Dragon Capital. Говорив про амбіції очолити велике державне підприємство, але, скоріш за все, йому доведеться тиснути кнопки в Верховній Раді.

Микола Кириченко

Можливо, мова йде про безпартійного депутата Харківської облради. Окрім депутатської «корочки», у нього є кілька фермерських господарств.

Медіа-група

Олександр Ткаченко

Багатолітній генеральний директор телеканалу Ігоря Коломойського «1+1», який вирішив піти у політику, причому, можливо, побореться за крісло мера Києва. На мажоритарці також планують обиратись журналісти «плюсів» Олександр Дубинський, Ольга Василевська та Сергій Іванов.

Артем Ковальов

Гендиректор інформагентства УНІАН, числиться серед засновників підприємства «1+1 Продакшн». Діяльність Ковальова тісно пов’язана з медіаактивами Ігоря Коломойського – він також працював гендиректором холдингу «Главред-медіа» та фінансовим директором нетелевізійних активів «1+1 медіа».

«Спортивна квота»

Жан Беленюк

Після відмови від балотування Вадима Гутцайта в цій категорії лишились тільки двоє. Чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби. За золоту медаль чемпіонату світу в 2015 році отримав від київської влади нову квартиру на Позняках.

Ольга Саладуха

Українська легкоатлетка (потрійний стрибок та стрибки у довжину), чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи. Очолює комісію атлетів Національного олімпійського комітету України.

І окремо…

Давид Арахамія

Підприємець і волонтер, відомий в соцмережах під псевдонімом «Давід Браун», увійшов до топ-п’ятірки «Слуги народу». В 1992 році під час бойових дій в Грузії він покинув батьківщину та переїхав до Миколаєва, де згодом обжився. Коли ж в 2014 році війна прийшла вже в Україну він створив волонтерський рух, який активно підтримує українську армію. Арахамія був радником ексгубернатора Миколаївської області Вадима Мерикова, деякий час очолював Раду волонтерів при Міноборони. Є директором українського філіалу американської ІТ-компанії Template Monster. Частий спікер на бізнес-конференціях.

Гео Лерос

Режисер, художник, фотограф, автор проекту CityArt, ініціатор створення серії муралів у Києві. Курував скандальний художній проект на станції метро «Осокорки», який викликав неоднозначні емоції у киян. Журналісти тоді з’ясували, що іноземним авторам проекту не заплатили гонорарів, хоча влада Києва виділила на це 1,7 млн грн. Лерос же стверджував, що бюджет довелося перевищити майже на півмільйона гривень через перевитрати на авіаквитки та авіаперельоти для художників. Раніше Гео був радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Іван Юнаков

Архітектор, власник бюро 33BY Architecture. Компанія займається архітектурою, проектуванням, дизайном інтер’єрів та узгодженням у відповідних державних службах. В майстерні стверджують, що географія їхніх робіт налічує більше 25 країн. В портфоліо 33BY Architecture – зокрема, реконструкція адміністративної будівлі фабрики «Рошен» у Вінниці. Юнаков поки ніяк не прокоментував на своїй сторінці в «фейсбуці» потрапляння до списку «Слуги народу».

Юрій Гусєв

Гусєв - ще один персонаж з помітним бекграундом. Він намагався потрапити до Верховної Ради ще в 2002 році в складі «Команди озимого покоління» Валерія Хорошковського. За часів президентства Януковича працював директором департаменту нацпроектів в Держагентстві з інвестицій і управлінню нацпроектами. Діяльність скандального відомства Владислава Каськіва супроводжувалась гучними скандалами через фінансові махінації. Після подій 2014 року Гусєв очолив економічний департамент Міноборони, а згодом став заступником міністра. Під час перебування Гусєва в міністерстві стався тендерний скандал з закупками палива за завищеними цінами, але він нічим не завершився. В середу ввечері з'явилась інформація, що Гусєва виключили зі списка, але офіційного її підтвердження ще не було.

Анатолий Костюх

Раніше курував молодіжне крило «Удару» на Закарпатті.

Андрій Клочко

Людина з такими ж ініціалами балотувалась в 2014 році в парламент від «Блоку лівих сил», а в 2015 – в Київську міськраду від партії «Відродження». Є керівником всеукраїнської асоціації «Коло».

Роман Карабаджак

В списку «Слуги народу» вистачає загадкових персонажів, про яких важко було знайти якусь інформації. Як приклад – цей хлопець, у якого принаймні є сторінка в соцмережі. З неї можна зрозуміти, що він живе та навчається у французькому Ліоні та з недавніх пір належить до Зе-команди. В «фейсбуці» Руслан постить лише фотографії.

З’ясувалося, що це – син голови Арцизької райради Юрія Карабаджака. Парадокс в тому, що Карабаджак на президентських виборах активно агітував за Петра Порошенка та хвалився найбільшим відсотком, який той набрав в його районі у порівнянні з усією областю.

Єлизавета Богуцька

Проукраїнська блогерка з Криму, яка в 2014 році покинула півострів. Відома своїми неоднозначними висловлюваннями. Наприклад, вона писала, що «Володимир Путін вбив Аліну Кабаєву» та останніми словами критикувала Петра Порошенка, називаючи його, зокрема, «паскудником» та «рвотним порошком». Свого часу перебувала у лавах команди Михайла Саакашвілі, а зараз яро захищає від критики новообраного президента, попутно звинувачуючи попереднього «ідола» в підготовці держперевороту за молдавським сценарієм.