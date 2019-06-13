Ексзаступник міністра оборони Гусєв пояснив, чому не піде в Раду зі «Слугою народу»



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Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв

Гусєв запевнив, що залишається у команді Володимира Зеленського

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв вирішив не йти на парламентські вибори з партією «Слуга народу».

Про це він повідомив в коментарі виданню «Новое время».

«Я вирішив і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах», - сказав Гусєв.

За його словами, останні три дні, на нього сталася інформаційна атака. Гусєв упевнений, що це ті ж люди, які його атакували в 2015 році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії «Слуга народу», він пройшов детектор брехні, результати якого були передані президенту та керівництву Адміністрації президента.

«Наскільки я знаю, результати були позитивними», - повідомив він.

При цьому Гусєв каже, що обговорив своє рішення не балотуватися у Раду з президентом.

Ексзамміністра залишається у команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, але в іншій ролі, про яку в подальшому стане відомо.

«Фейкові новини буду спростовувати фактами», - сказав він.

Напередодні ЗМІ повідомили, що партія «Слуга народу» виключила зі списку Гусєва, який був під 41 номером.

Також журналіст телеканалу 1+1 Сергій Іванов заявив, що не братие участь у дострокових парламентських виборах від партії «Слуга народу».

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.