«Слуга народу» виключила зі списку ексзаступника міністра оборони Гусєва



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Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв

Юрія Гусєва було додано до списку під номером 41

Політична партія «Слуга народу» виключила колишнього заступника міністра оборони Юрія Гусєва зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в партії.

«Гусєв не в списку», - сказав співрозмовник інформагентства.

Інших деталей він не повідомив.

Гусєва було додано до списку під номером 41.

Він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

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