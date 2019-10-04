У Зеленського не планують виносити на референдум закон про статус ОРДЛО



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Раніше президент обіцяв, що закон «ми напишемо разом у співпраці та публічному обговорені зі всім українським суспільством»

У Раді та МЗС кивають на те, що закону про референдум немає

Питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не буде виноситися на референдум.

Про це у програмі «Право на владу» заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

«Закону про референдум… немає, але водночас наявні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається», - сказав Яременко.

Позицію нардепа підтримав також міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Я не думаю, що це буде референдум - я тут згоден з Богданом (Яременком - ред.). Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років», - сказав Пристайко.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада розробить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговорені зі всім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії. Жодної капітуляції, жодної здачі національних інтересів України, жодних договорняків та глобальних кроків без згоди народу України. Лише повернення людей і наших територій», — заявив Зеленський.

Також він повідомив, що «формула Штайнмаєра» щодо дії закону про особливий статус Донбасу та розведення військ на трьох ділянках і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися на саміті Нормандської четвірки.