«Формула Штайнмаєра»: Зеленський розповів, як він поважає протести
Президент записав відеозвернення щодо «формули Штанмаєра» та виборів на Донбасі
Президент Володимир Зеленський виступив з відеозверненням щодо акцій «Ні капітуляції!», які останні два дні проходили не лише в Києві, а й в Одесі, Харкіові, Дніпрі та інших містах України.
За його словами, він поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.
«Я поважаю конституційне право кожного громадянина на протест. Я чую вас, і повірте, ніколи не здам Україну. У той же час прошу всіх спокійно і зважено підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокацій деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабежу, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності», - заявив президент.
Він також заявив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод.
«Чи підписували ми якісь спільні угоди із так званими «ДНР» та «ЛНР»? Ні. Ми відправили окремого листа пану Сайдіку, де засвідчили узгодження позицій по тексту цієї формули», - наголосив Зеленський.
Він також озвучив, що буде далі.
«Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Ні. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом із президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом РФ», - зазначив Зеленський.
Крім того Зеленський заявив, що новий закон, який ухвалять після завершення дії нинішнього закону в кінці 2019 року, буде враховувати «червоні лінії» і громадська думка в Україні.
«Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговорені зі всім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії. Жодної капітуляції, жодної здачі національних інтересів України, жодних договорняків та глобальних кроків без згоди народу України. Лише повернення людей і наших територій», — заявив Зеленський.
Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».
Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.
Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.
Аналогічні акції відбулися також у низці міст України.
Активісти, які протестували проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, оголосили про створення «Руху опору капітуляції» і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.
Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції!».
Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.