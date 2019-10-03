«Формула Штайнмаєра»: Зеленський розповів, як він поважає протести



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Президент Володимир Зеленський 3 жовтня звернувся до українців

Президент записав відеозвернення щодо «формули Штанмаєра» та виборів на Донбасі

Президент Володимир Зеленський виступив з відеозверненням щодо акцій «Ні капітуляції!», які останні два дні проходили не лише в Києві, а й в Одесі, Харкіові, Дніпрі та інших містах України.

За його словами, він поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.

«Я поважаю конституційне право кожного громадянина на протест. Я чую вас, і повірте, ніколи не здам Україну. У той же час прошу всіх спокійно і зважено підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокацій деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабежу, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності», - заявив президент.

Він також заявив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод.

«Чи підписували ми якісь спільні угоди із так званими «ДНР» та «ЛНР»? Ні. Ми відправили окремого листа пану Сайдіку, де засвідчили узгодження позицій по тексту цієї формули», - наголосив Зеленський.

Він також озвучив, що буде далі.

«Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Ні. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом із президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом РФ», - зазначив Зеленський.

Крім того Зеленський заявив, що новий закон, який ухвалять після завершення дії нинішнього закону в кінці 2019 року, буде враховувати «червоні лінії» і громадська думка в Україні.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.