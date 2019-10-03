Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі нормандської четвірки



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Президент Володимир Зеленський 3 жовтня записав відеозвернення

За словами президента, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню

На зустрічі у нормандському форматі ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи підписання так званої «формули Штайнмаєра».

«... відбудеться зустріч у нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі.

Моя позиція в цьому питанні є чіткою та зрозумілою, і вона збігається з позицією всіх українців: ми всі розуміємо, що Донбас — це Україна. І там повинен запанувати мир, відбутися повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань», — наголосив президент.

Він також додав, що «всі ми розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники».

«Має відбутись обмін полоненими, щоб усі наші громадяни повернулися додому. І проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі у нормандському форматі», — заявив він.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».