Україна і НАТО підписали оновлену редакцію Дорожньої карти співробітництва



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Дорожня карта стосується оборонно-технічного співробітництва

Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти з оборонно-технічного співробітництва у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

«Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. За підсумками засідання Сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв'язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.

До слова. військовий комітет НАТО запланував засідання в Україні на березень 2020 року, воно пройде на базі Національної академії сухопутних військ.