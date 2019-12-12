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    Політика

    Україна і НАТО підписали оновлену редакцію Дорожньої карти співробітництва

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    Україна і НАТО підписали оновлену редакцію Дорожньої карти співробітництва

    Дорожня карта стосується оборонно-технічного співробітництва

    Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти з оборонно-технічного співробітництва у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО.

    Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

    «Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. За підсумками засідання Сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв'язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.

    До слова. військовий комітет НАТО запланував засідання в Україні на березень 2020 року, воно пройде на базі Національної академії сухопутних військ.

    НАТО РНБО військові Україна нацбезпека озброєння
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