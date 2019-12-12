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    Повітряні сили Збройних сил України отримали другий в 2019 році технічно оновлений літак Іл-76МД

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    Повітряні сили Збройних сил України отримали другий в 2019 році технічно оновлений літак Іл-76МД

    На літаку встановлено додаткове обладнання для здійснення польотів міжнародними трасами і нова цифрова система БУР, що дозволяє підвищити якість аналізу польотної інформації

    Державне підприємство «Миколаївський авіаційний ремонтний завод «МАРП» передав у 2019 році Повітряним силам Збройних сил України (ПС ЗСУ) другий технічно оновлений літак Іл-76МД, повідомили в інформагентстві Міноборони України «АрміяInform».

    «На літаку встановлено додаткове обладнання для здійснення польотів міжнародними трасами і нова цифрова система БУР (бортовий пристрій реєстрації параметрів польоту), що дозволяє підвищити якість аналізу польотної інформації», - повідомляє інформагентство в середу з посиланням на командування ПС ЗСУ.

    У командуванні ПС ЗСУ зазначили, що з кожним роком літаки військово-транспортної авіації все частіше залучають до заходів міжнародного співробітництва.

    «Відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), встановлені на літаку нові системи є обов'язковими для здійснення польотів міжнародними трасами. Їх наявність на борту також є важливим фактором для отримання військовими частинами необхідних бойових можливостей, що зараз формуються на основі принципів і підходів НАТО», - зазначив начальник відділу експлуатації - заступник начальника управління головного інженера авіації Командування ПС ЗСУ полковник Борис Бондарчук.

    ЗСУ НАТО Міноборони літак завод
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