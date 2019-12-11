Комітет НАТО проведе засідання в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання комітету НАТО заплановано на березень 2020 року

Військовий комітет НАТО запланував засідання в Україні на березень 2020 року, воно пройде на базі Національної академії сухопутних військ, заявив начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук у Facebook, у середу, 11 грудня.

«Отримав інформацію від Місії України при НАТО про те, що наприкінці березня наступного, 2020 року на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і підпорядкованих військових частин відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО», - написав чиновник.

За його словами, для академії це особлива честь і величезна відповідальність.

«Колектив академії приступив до підготовки цього найважливішого заходу міжнародного співробітництва України та її Збройних сил, щоб гідно представити нашу країну», - додав Ткачук.

Членами Військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше трьох разів на рік.

Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). У 2019 році відбулося два засідання комітету у форматі з Україною.