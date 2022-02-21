Україна на основі Будапештського меморандуму скликає негайну зустріч

МЗС вимагає негайно провести консультації з невідкладних дій щодо зниження напруженості та практичних кроків гарантування безпеки України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив термінові консультації Ради безпеки ООН, які покликані знизити напруженість і забезпечити безпеку України. Про це він написав у Twitter.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Радбезу ООН з вимогою негайно провести консультації з невідкладних дій щодо зниження напруженості та практичних кроків гарантування безпеки України», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Також Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав президент.

Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії безпеки Україні після набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Документ зобов’язує підписантів, зокрема, «утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй».

Сьогодні ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що Україна має усі можливості для створення ядерної зброї.