Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму

Президент наголосив на важливості проведення зустрічі на найвищому рівні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

«З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів.

Президент додав, що доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

Зеленський додав, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

«Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає частини території... А головне – немає мільйонів наших громадян», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що від російської загрози Україна захищатиметься з підтримкою від партнерів чи без неї.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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