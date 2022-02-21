Перегляд Будапештського меморандуму. Що це дасть Україні?

5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум

5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум

Україна відмовилась від ядерної зброї підписавши абсолютно інший документ

Давайте на спокійну голову розберемось чи означає теза «ми ініціюватимемо перегляд Будапештського меморандуму» відмову України від без ядерного статусу.

Відкриваємо документ і уважно читаємо преамбулу та всі шість пунктів.

Подаю скорочену версію:

Вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю

гаранти зобов’язуються поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України; тримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам; підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН …. якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією; підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору; Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Все.

Як бачимо, Україна відмовилась від ядерної зброї підписавши абсолютно інший документ.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї!

Це принципово інший документ та інші зобов’язання!!!

Тепер питання, які наслідки будуть якщо Украіна відмовиться від Меморандуму?

Відповідь кожний дасть собі сам.

І так, тепер я вірю, що текст писали не професійні дипломати, а оточення Зеленського…

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.