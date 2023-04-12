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Україна попросила винищувачі Hornet. Фінляндія відповіла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна попросила винищувачі Hornet. Фінляндія відповіла
Україна отримала відповідь від Фінляндії щодо винищувачів ще минулого тижня
фото ілюстративне

Сили оборони Фінляндії ще використовуватимуть винищувачі Hornet протягом найближчих кількох років

Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передання багатоцільових винищувачів Hornet F-18 Україні «неактуальною». Про це заявив міністр оборони країни Антті Кайкконен, передає Uutissuomalainen.

Кайкконена зазначив, що сили оборони Фінляндії ще використовуватимуть винищувачі Hornet протягом найближчих кількох років, після чого їхній життєвий цикл, що становить приблизно три десятиліття, закінчиться.

Глава міноборони Фінляндії додав, що відповідь на запит України надали минулого тижня.

Раніше Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів.

А Польща 5 квітня анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів.

Також Данія пояснила, коли ухвалюватиме рішення про винищувачі.

Нагадаємо, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: винищувач Україна Фінляндія

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