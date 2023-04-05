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Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів
Дуда наголосив, що Польща могла б швидко передати ще шість винищувачів Україні
фото скріншот відео

Анджей Дуда: « Чотири МіГи передаються додатково нгайближим часом, разом вісім»

Польща найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МІГ-29. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Також Дуда запевнив, що Польща готова відправити до Києва ще літаки. «Чотири МіГ-29 з наших складів, які були ще у нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково найближчим часом, разом вісім», – заявив він.

Дуда додав, що Польща могла б швидко передати ще шість винищувачів Україні. «Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МІГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МІГи будуть нам поки що потрібні», – заявив польський президент.

При цьому він не виключив, що Польща зможе передати Україні та інші МІГи за необхідності. «Я переконаний, що в майбутньому ми зможемо передати інші наші МіГи, якщо буде необхідність. Але потрібна буде згода наших союзників, тому що після модернізації вони мають обладнання, передане зі США, там є натовський зв'язок і перші формальності мають бути виконані», – додав Дуда.

Нагадаємо, у Польщі Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

Ще раніше, Словаччина передала перші чотири винищувачі МіГ-29 Україні. 

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Теги: Польща Анджей Дуда Україна президент відео винищувач війна

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