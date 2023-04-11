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Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів
Україна просила Болгарію передати винищувачі
фото з відкритих джерел

Із кінця 2022 року проводять переговори про заміну частини озброєнь на сучасніші

Болгарія відкинула повідомлення ЗМІ щодо планів безоплатно передати Україні винищувачі МіГ-29.

«Міністерство оборони не вело жодних переговорів про безоплатне надання болгарських винищувачів МіГ-29 Україні. Таке рішення призвело б до дефіциту (у збройних силах – ред.), що суперечить Конституції Республіки Болгарія та закону про оборону та збройні сили Республіки Болгарія», – заявили в міністерстві.

Раніше ЗМІ повідомили із посиланням на злиті секретні документи Пентагону, що Болгарія нібито висловила готовність передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 на безоплатній основі.

При цьому влада Болгарія підтвердила, що з кінця 2022 року проводять переговори про заміну частини озброєнь на сучасніші.

«Відповідно до рішення Народних зборів від кінця 2022 року, міністерство оборони послідовно проводить переговори про можливість реалізації так званих тристоронніх угод, щоб замінити частину наявних озброєнь на сумісні озброєння з країн-союзників», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Теги: Болгарія винищувач Україна США

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