Україна відкрила нове посольство в Африці (відео)

Посольство України в Конго офіційно розпочало роботу 10 квітня

У Демократичній Республіці Конго офіційно запрацювало нове посольство України. Відомство відкрили за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна продовжує розширювати дипломатичну присутність, зокрема на Африканському континенті. Крок за кроком відкриваємо нові горизонти та офіційно відкриваємо створені минулоріч на доручення президента Володимира Зеленського посольства в Африці», – написав чиновник.

Кулеба додав, що посольство України в Конго офіційно розпочало роботу 10 квітня. Міністр додав, що Демократичну Республіку Конго називають «серцем Африки». Це друга за площею країна в Африці та одинадцята у світі.

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За його словами, Україна та Демократична Республіка Конго добре співпрацювали у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з Конго навчалися в нашій країні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував відкриття українських посольств у 10 країнах Африки.

Також відомо, що у найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.