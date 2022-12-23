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Зеленський анонсував відкриття українських посольств у 10 країнах Африки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував відкриття українських посольств у 10 країнах Африки
фото ілюстративне

Нові українські посольства планують відкрити вже наступного року

Україна планує відкрити посольства в 10 країнах Африки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції послів України.

«Наступного року ми будемо збільшувати нашу діяльність. Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що глобальне зростання й міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин із Африкою та іншими частинами Глобального Півдня: Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема й Китай та Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського й Тихого океанів. Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах у кожному з цих регіонів, і роль дипломатичного корпусу України при цьому буде визначальною.

«Потрібні паспорти відносин України з кожною країною, як це зроблено на сьогодні нами з країнами Африки. Думаю, це ще детально міністри, мої колеги, дипломатичні інституції вам доведуть. Потрібна чіткість і визначеність перетинів наших інтересів з партнерами та потенційними партнерами», – додав президент.

Нагадаємо, раніше Байден закликав Африканський союз приєднатися до об'єднання G20.

Теги: Африка Україна Володимир Зеленський посольство

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