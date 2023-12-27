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Кулеба повідомив про відкриття посольства України ще в одній країні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кулеба повідомив про відкриття посольства України ще в одній країні
Кулеба також заявив про плани на відкриття десяти нових посольств
фото: МЗС України

Відкриття дипустанови відбулося за дорученням президента Володимира Зеленського

Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення Президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

«Минулоріч Президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Вже започатковано посольство в Руанді, отримано всі дозволи на посольства в Мозамбіку, Мавританії, Ботсвані, Кот-д’Івуарі, ДРК та Судані. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», – зазначив міністр.

Повідомляється, що до призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Кулеба розповів, що установа здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців. 

За словами міністра, наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини. Про це повідомив в інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Теги: Африка Дмитро Кулеба Україна Володимир Зеленський посольство міністр

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