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    Політика

    Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ, – Яременко

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    <p>Народний депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; Богдан Яременко</p> - Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ, – Яременко

    Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко

    Фото Facebook

    Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ - Яременко

    Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявляє, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

    Про це нардеп Яременко написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Найскладнішим сьогодні є питання ПАРЄ. Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ.

    Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту», – написав Яременко.

    Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

    Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Варто зазначити, що загалом до складу делегації України у ПАРЄ входить 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників) з фракції «Слуга народу», по два від фракцій Опозиційна платформа – за життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і групи За майбутнє.

    На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

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