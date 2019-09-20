Українська делегація в ПАРЄ обрала депутата Ради Ясько своїм головою



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Єлизавета Ясько

Першим заступником голови обрано парламентарія Сергія Соболєва, заступником - Рустема Умерова

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала депутата Верховної Ради Єлизавету Ясько (Слуга народу) головою делегації.

Відповідне рішення було прийнято на зборах делегації.

Першим заступником голови обрано парламентарія Сергія Соболєва («Всеукраїнське об'єднання Батьківщина), заступником - Рустема Умерова (Голос).

Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Варто зазначити, що загалом до складу делегації України у ПАРЄ входить 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників) з фракції «Слуга народу», по два від фракцій Опозиційна платформа — за життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і групи За майбутнє.

Джерело: Українські новини