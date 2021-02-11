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    Політика

    Українських чиновників відправлятимуть на курси в Євросоюз

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    Українські держслужбовці отримають можливість проходити курси з європейських студій у Варшаві - Українських чиновників відправлятимуть на курси в Євросоюз
    Українські держслужбовці отримають можливість проходити курси з європейських студій у Варшаві

    Єврокомісія виділить на реалізацію проекту грант у розмірі 2,45 млн євро

    Україна та ЄС домовилися про спільний проект щодо запуску освітньої програми для українських держслужбовців «Проект розбудови спроможності Natolin4Capacity».

    Віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї підписали відповідний лист.

    Про це повідомив Євроінтеграційний портал.

    Єврокомісія виділить на реалізацію цього проекту грант у розмірі 2,45 млн євро. Ці кошти підуть на навчання українських держслужбовців в Коледжі Європи у Польщі.

    «Зшивання України з ЄС потребує професійних фахівців. Якщо ми хочемо, аби в Україні діяли такі ж закони, як і в ЄС, то маємо з особливою відповідальністю підходити до навчання наших кадрів… Це шлях до успішного впровадження Угоди про асоціації – нашої дорожньої карти інтеграції в ЄС», – сказала Стефанішина.

    Вона додала, що запуск такої освітньої програми допоможе українським держслужбовцям вдосконалити свої знання з європейського права та економіки, а також «підвищить потенціал української держслужби загалом».

    Теги: ЄС Єврокомісар Єврокомісія навчання Україна
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