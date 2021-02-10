Єврокомісія звинуватила Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні

Домбровскіс зазначив, що в ЄК стурбовані впливом російської дезінформації і готові допомогти в боротьбі з нею

У Європейському союзі (ЄС) звинуватили Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії за напрямом «Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг» Валдіс Домбровскіс під час дебатів у Європараменті, присвячених Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Домбровскіс зазначив, що в ЄК стурбовані впливом російської дезінформації і готові допомогти в боротьбі з нею, а також зі скептицизмом щодо вакцин.

Він підкреслив, що вакцинація в Україні може початися вже в цьому місяці.

Домбровскіс нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцин виробнитцва Pfizer/BionTech, і впродовж першої половини цього року від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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