  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Єврокомісія звинуватила Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єврокомісія звинуватила Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні - Єврокомісія звинуватила Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні
    Єврокомісія звинуватила Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні

    Домбровскіс зазначив, що в ЄК стурбовані впливом російської дезінформації і готові допомогти в боротьбі з нею

    У Європейському союзі (ЄС) звинуватили Росію в дезінформації про вакцинацію в Україні.

    Про це заявив віце-президент Європейської комісії за напрямом «Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг» Валдіс Домбровскіс під час дебатів у Європараменті, присвячених Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

    Домбровскіс зазначив, що в ЄК стурбовані впливом російської дезінформації і готові допомогти в боротьбі з нею, а також зі скептицизмом щодо вакцин.

    Він підкреслив, що вакцинація в Україні може початися вже в цьому місяці. 

    Домбровскіс нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцин виробнитцва Pfizer/BionTech, і впродовж першої половини цього року від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

    Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу

    До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Читайте також:


    Теги: ЄС економіка Єврокомісія українці президент імунітет вакцинація дезінформація ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies