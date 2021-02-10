ЗМІ: ЄС може зняти санкції з Дмитра Табачника і сина Януковича

Підсанкційні особи не раз скорочували собі санкційний список, позиваючись до європейських судів

З'ясувалося, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можна оскаржити в суді

У Європейському Союзі припускають можливість зняти санкції з декількох українців, причетних до розкрадання державних коштів, повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на власних інсайдерів.

Йдеться про сина президента-втікача Віктора Януковича Олександра, колишнього віцепрем'єра Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Кілька дипломатів ЄС, знайомих з переговорами, але не уповноважених говорити під запис, розповіли, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можуть бути оскаржені в суді Європейського Союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

За даними джерел, тривають дискусії навколо присутності в списку колишнього президента Віктора Януковича і колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.

У Європейському Союзі є консенсус, що санкційний режим повинен тривати, але з певними корективами.

У дипломатів ЄС на цьому тижні буде новий раунд дискусій. Фінальне рішення повинні прийняти в кінці лютого – перед офіційним дедлайном дії санкцій, які щорічно продовжують на рік.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів ліквідував банк сина Януковича. Вкладникам Всеукраїнського банку розвитку, який належав Олександру Януковичу, виплатили 35,1 млн грн відшкодування