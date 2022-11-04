Уряд призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто обійняв посаду

Обов’язки глави Мінрегіону тимчасово виконуватиме Василь Лозинський

Кабінет міністрів України призначив тимчасового виконувача обовʼязків міністра розвитку громад і територій України. Ним став Василь Лозинський. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

«Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича», – йдеться в документі.

Василь Лозинський народився 14 лютого 1986 р. в м. Мостиська Львівської області. Він обіймав низку посад у Львівській обласній державній адміністрації, працював у Департаменті економічного розвитку.

У 2019-2020 роках був першим заступником голови Львівської облдержадміністрації. А вже з травня 2020 року став першим заступником міністра розвитку громад та територій України (з 3 листопада 2022 року став тимчасовим очільником відомства).

Нагадаємо, 3 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.