Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова
Чернишов може очолити «Нафтогаз»
фото з відкритих джерел

Звільнення Чернишова підтримали 279 нардепів

Верховна Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. «За» проголосували 279 парламентарів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відомо, що на розгляд питання про відставку пан Чернишов не прийшов, голосування пройшло без звіту.

Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова фото 1

Раніше стало відомо, що Чернишов може очолити «Нафтогаз».

Як повідомлялося, 2 листопада міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку. Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі».

До відома, сьогодні Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з посади.  
Нагадаємо, Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».

Читайте також: Як вплине звільнення голови НАК «Нафтогаз» на забезпечення українців газом
Теги: Верховна Рада Кабмін Олексій Чернишов міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Призначення міністра Чернишова головою «Нафтогазу» є незаконним – НАЗК
Призначення міністра Чернишова головою «Нафтогазу» є незаконним – НАЗК
Сьогодні, 12:07
Постанова про відставку буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом
Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова
Сьогодні, 10:58
Голосування щодо Рабіновича і Васильковського відбулося сьогодні, 3 листопада
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування
Сьогодні, 13:30

Політика

Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова
Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування
Кейс із Рабіновичем та громадянством. Ексзаступник голови ЦВК вказав на небезпеку
Кейс із Рабіновичем та громадянством. Ексзаступник голови ЦВК вказав на небезпеку
Депутати вкотре зірвали засідання комітету щодо законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні
Депутати вкотре зірвали засідання комітету щодо законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні
Багатоходівка Банкової. Нардепи Рабінович та Васильковський сьогодні втратять мандати
Багатоходівка Банкової. Нардепи Рабінович та Васильковський сьогодні втратять мандати
Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова
Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
170K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
105K
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
42K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
35K
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
33K
Мінус Рабінович. Як Банкова вирішує, кого з політиків карати, а кого – ні

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту