Рада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Чернишова

Звільнення Чернишова підтримали 279 нардепів

Верховна Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. «За» проголосували 279 парламентарів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відомо, що на розгляд питання про відставку пан Чернишов не прийшов, голосування пройшло без звіту.

Раніше стало відомо, що Чернишов може очолити «Нафтогаз».

Як повідомлялося, 2 листопада міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку. Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі».

До відома, сьогодні Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з посади.

Нагадаємо, Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».