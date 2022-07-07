Уряд погодив призначення нового очільника Чернівецької ОВА
Главою ОВА стане Руслан Запарнюк
Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання погодив призначення Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації»,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, Руслан Запаранюк наближений до команди Арсенія Яценюка і Максима Бурбака («Фронт Змін», «Народний фронт»), перебуває в гарних стосунках з міським головою Чернівців Романом Клічуком.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив 14 червня зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.
10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці провели обшуки.
Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України.