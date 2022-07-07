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    Політика

    Уряд погодив призначення нового очільника Чернівецької ОВА

    Уряд погодив призначення нового очільника Чернівецької ОВА
    фото з відкритих джерел

    Главою ОВА стане Руслан Запарнюк

    Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання погодив призначення Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

    «Погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації»,
    – йдеться у повідомленні.

    За інформацією місцевих ЗМІ, Руслан Запаранюк наближений до команди Арсенія Яценюка і Максима Бурбака («Фронт Змін», «Народний фронт»), перебуває в гарних стосунках з міським головою Чернівців Романом Клічуком.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив 14 червня зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

    10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці провели обшуки.

    Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України.

    Теги: Чернівці
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    Уряд погодив призначення нового очільника Чернівецької ОВА