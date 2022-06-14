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    Політика

    Кабмін погодив звільнення глави Чернівецької ОВА

    Кабмін погодив звільнення глави Чернівецької ОВА
    фото: Молодий буковинець

    Уряд обговорив звільнення Осачука під час засідання 14 червня

    Кабінет міністрів погодив сьогодні, 14 червня, зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    «Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

    Окрім цього, уряд звільнив Олену Криворучко, яка займала посаду Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

    Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці провели обшуки.

    Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України.

    Теги: Кабмін росія окупанти війна Україна Чернівці уряд окупація звільнення #stoprussia
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    Кабмін погодив звільнення глави Чернівецької ОВА