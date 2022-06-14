Кабмін погодив звільнення глави Чернівецької ОВА

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Кабінет міністрів погодив сьогодні, 14 червня, зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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