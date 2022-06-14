Кабмін погодив звільнення глави Чернівецької ОВА
Уряд обговорив звільнення Осачука під час засідання 14 червня
Кабінет міністрів погодив сьогодні, 14 червня, зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, уряд звільнив Олену Криворучко, яка займала посаду Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Нагадаємо, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці провели обшуки.
Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України.