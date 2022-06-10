У Чернівецькій ОВА проходять обшуки – ЗМІ

Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає

Журналістам до приміщення ОВА не пускають

Сьогодні, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець».

Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає. За непідтвердженою інформацією з місцевих ЗМІ й телеграм-каналів, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови ОВА Сергія Осачука. Журналістам до приміщення ОВА не дозволяють заходити.

Журналісти 24 каналу звернулися за поясненням до Служби безпеки України. Водночас у пресслужбі Державного бюро розслідувань розповіли, що це не їхні працівники проводять обшуки.

«Працівники Теруправління ДБР Хмельницького не проводять вказані обшуки. Можливо, це інші правоохоронні органи», – зазначила речниця Катерина Герасимчук.

Представниця ДБР Ольга Чиканова також підтвердила, що слідчі дії проводить не її відомство.

До слова, на Рівненщині десятки підприємств могли фінансувати РФ.

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