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    Події в Україні

    У Чернівецькій ОВА проходять обшуки – ЗМІ

    Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає - У Чернівецькій ОВА проходять обшуки – ЗМІ
    Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає
    фото:molbuk.ua

    Журналістам до приміщення ОВА не пускають

    Сьогодні, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець».

    Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає. За непідтвердженою інформацією з місцевих ЗМІ й телеграм-каналів, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови ОВА Сергія Осачука. Журналістам до приміщення ОВА не дозволяють заходити.

    Журналісти 24 каналу звернулися за поясненням до Служби безпеки України. Водночас у пресслужбі Державного бюро розслідувань розповіли, що це не їхні працівники проводять обшуки.

    «Працівники Теруправління ДБР Хмельницького не проводять вказані обшуки. Можливо, це інші правоохоронні органи», – зазначила речниця Катерина Герасимчук.

    Представниця ДБР Ольга Чиканова також підтвердила, що слідчі дії проводить не її відомство.

    До слова, на Рівненщині десятки підприємств могли фінансувати РФ.

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    Теги: ЗМІ війна Україна Чернівці #stoprussia
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    У Чернівецькій ОВА проходять обшуки – ЗМІ