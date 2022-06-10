У Чернівецькій ОВА проходять обшуки – ЗМІ
Журналістам до приміщення ОВА не пускають
Сьогодні, 10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець».
Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає. За непідтвердженою інформацією з місцевих ЗМІ й телеграм-каналів, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови ОВА Сергія Осачука. Журналістам до приміщення ОВА не дозволяють заходити.
Журналісти 24 каналу звернулися за поясненням до Служби безпеки України. Водночас у пресслужбі Державного бюро розслідувань розповіли, що це не їхні працівники проводять обшуки.
«Працівники Теруправління ДБР Хмельницького не проводять вказані обшуки. Можливо, це інші правоохоронні органи», – зазначила речниця Катерина Герасимчук.
Представниця ДБР Ольга Чиканова також підтвердила, що слідчі дії проводить не її відомство.
До слова, на Рівненщині десятки підприємств могли фінансувати РФ.