Щоб зробити армію ефективнішою: влада закликала буковинців добровільно віддавати авто ЗСУ

Буковинці передають для армії авто, але військовим потрібно більше транспорту

Транспортні засоби в умовах воєнного стану можуть вилучати на потреби війська

Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України. Він також роз’яснив процедуру дарування і вилучення авто, та наголосив, що забирати транспорт для потреб армії мають право тільки військові. Про необхідність виконувати військово-транспортний обов’язок Сергій Осачук сказав під час відеозвернення до мешканців Чернівецької області.

За його словами, це стосується всіх без винятку підприємств, установ, юридичних осіб всіх форм власності – комунальної, державної, приватної, – ФОПів і фізичних осіб-громадян України, які хочуть і можуть допомогти українській армії здійснювати високомобільні бойові маневри.

Голова Чернівецької обласної військової адміністрації звернувся до керівників територіальних громад, а також до мера Чернівців із проханням проявити ініціативу та організувати добровільну передачу автомобілів на потреби Збройних сил України, щоб військовим не довелося вилучати автівки на дорогах.

«Хочу звернутися до всіх голів територіальних громад, до Чернівецького міського голови. Це – ваш безпосередній обов’язок сьогодні спілкуватися із вашими мешканцями територіальних громад і формувати такі автомобільні колони, автомобільні відділення, роти, батальйони і передавати транспортні засоби для української армії. Ви можете зробити ініціативно цей жест, і тоді не потрібно буде вилучати транспортні засоби на дорогах або в інший спосіб», – зазначив Сергій Осачук.

Також він уточнив, що українським військовим для успішного виконання бойових завдань зараз дуже потрібні автомобілі з високою прохідною спроможністю, повним приводом.

Разом із тим, Сергій Осачук додав, що громадяни можуть передати своє авто на потреби ЗСУ добровільно, а також транспортні засоби в умовах воєнного стану можуть вилучатися мобілізаційними нарядами. Голова Чернівецької обласної військової адміністрації наголосив, що конфіскація авто відбувається тільки військовими і лише за затвердженим алгоритмом, тому він попросив правоохоронців не допустити зловживань в області та прикриття військово-транспортним обов’язком будь-яких інших спроб вилучення автомобілів для потреб окремих підрозділів або окремих військових структур.

«Законом чітко визначені мобілізаційні наряди, вони були сформовані ще до початку війни. Ви повинні знати, що вилучення транспортних засобів відбувається на законній основі та право на нього мають виключно військовослужбовці, офіцери територіальних центрів комплектування. Робота скоординована, ведеться виключно районними центрами комплектування та координується обласним під керівництвом полковника Ігоря Сорокопуда», – наголосив Сергій Осачук.

За його словами, ніхто не має права вилучати у мешканців Чернівецької області транспорт без складання відповідних документів, зокрема оціночного акту та акту про передачу транспортного засобу від командира конкретної військової частини. Сергій Осачук також нагадав про гарантії з боку держави про повернення вилученого автомобіля чи компенсації його узгодженої вартості після завершення бойових дій.

«Іншого алгоритму офіційного вилучення не існує, окрім добровільної передачі, подарунку, внеску громадян України, волонтерів, установ та підприємств конкретній військовій частині. Якщо ви даруєте, передаєте авто і не очікуєте, не вимагаєте компенсації, жодних інших документів, крім акту дарування чи передачі не потрібно», – зазначив голова Чернівецької обласної військової адміністрації.

Як відомо, зараз на потреби Збройних сил України примусово вилучають автомобілі п'яних водіїв та інших порушників. До прикладу, на Закарпатті правоохоронці вилучили для ЗСУ вантажівки із нелегальною деревиною, у Рівненській області на потреби тероборони залучили понад 50 арештованих авто, аналогічні вилучення авто в умовах воєнного стану відбуваються і на Тернопільщині, Волині, Буковині, Прикарпатті та Хмельниччині.

Нагадаємо, російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитуючих дій російськими диверсантами.