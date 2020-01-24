В ОБСЄ розкритикували український законопроєкт про дезінформацію



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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що розуміє необхідність боротьби з дезінформацією, особливо через «конфлікт в Україні»

ОБСЄ готова брати участь в обговоренні законопроєкту з владою України

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

Дезір зазначив, що розуміє необхідність боротьби з дезінформацією, особливо через «конфлікт в Україні».

«Але це не треба робити за рахунок свободи ЗМІ, впливу держави на контент ЗМІ та організацію журналістської діяльності у країні. Більш того, чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації», — сказав він.

Представник ОБСЄ зауважив, що низка неурядових організацій щодо свободи ЗМІ, асоціації журналістів, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували документ через надмірне втручання держави у контроль за сферою ЗМІ.

Дезір заявив про готовність брати участь в обговоренні законопроєкту з владою України та провести юридичну експертизу законопроекту, аби гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.

Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.