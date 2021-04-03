«Дві версії»: у мережі вказали на розбіжності в комюніке розмови Байдена та Зеленського

Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден 2 квітня провели першу телефонну розмову

Офіс президента України приписав Байдену лестиві слова про Зеленського?

В офіційному повідомленні про результати перших телефонних перегорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського виявили розбіжності.

На це вказав журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у Facebook.

«Дві версії телефонної розмови Байдена і Зеленського: від Білого дому і від Офісу президента. В українській версії зокрема є таке: «Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями», – написав журналіст, прикріпивши до посту скріншоти з офіційних комюніке розмови Байдена та Зеленського.

Заява Офісу президента України

Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що телефонну розмову між президентами України та США ініціювала американська сторона.