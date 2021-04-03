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    «Дві версії»: у мережі вказали на розбіжності в комюніке розмови Байдена та Зеленського

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    Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден 2 квітня провели першу телефонну розмову - «Дві версії»: у мережі вказали на розбіжності в комюніке розмови Байдена та Зеленського
    Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден 2 квітня провели першу телефонну розмову

    Офіс президента України приписав Байдену лестиві слова про Зеленського?

    В офіційному повідомленні про результати перших телефонних перегорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського виявили розбіжності.

    На це вказав журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у Facebook.

    «Дві версії телефонної розмови Байдена і Зеленського: від Білого дому і від Офісу президента. В українській версії зокрема є таке: «Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями», – написав журналіст, прикріпивши до посту скріншоти з офіційних комюніке розмови Байдена та Зеленського.

    Заява Офісу президента України
    Заява Офісу президента України

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    Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

    Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

    Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що телефонну розмову між президентами України та США ініціювала американська сторона.

    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна журналіст Офіс президента
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