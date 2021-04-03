Два десятки євродепутатів закликали РФ припинити залякування України

Депутати Європарламенту: Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України

Євродепутати закликали РФ до дотримання «тексту і духу» Мінських угод та режиму перемир'я

Депутати Європейського парламенту звернулись до Росії на тлі ескалації на Донбасі та в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві членів Європарламенту про зростання напруженості через нарощування Росією військ на кордонах з Україною.

«Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу неї. Ми шкодуємо через людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна», – сказано в заяві.

Євродепутати закликали РФ до дотримання «тексту і духу» Мінських угод та режиму перемир'я.

«Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України», – йдеться у заяві.

Члени Європарламенту звернулися до світу і лідерів країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення дій РФ

«Ми продовжимо стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і відновити територіальну цілісність України», – резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Зазначимо, Україна звернулася до ООН щодо загострення на Донбасі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.

Джерело: Європейська правда