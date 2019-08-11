В Росії відреагували на заяву МЗС України щодо візиту Путіна до окупованого Криму



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В Росії реакцію МЗС України на візит Путіна до окупованого Криму назвали втручанням у внутрішні справи

Член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич назвав втручанням у внутрішні справи Росії протест України через візит російського лідера Володимира Путіна до Криму.

Відповідну думку він висловив на своїй сторінці в Facebook.

«Це, по суті, втручання у внутрішні справи нашої країни. Причому втручання настільки жалюгідне і безглузде, що російське МЗС - і цілком справедливо - не вважає за потрібне на нього реагувати», - зазначив сенатор країни-агресора.

За його словами, ефект від подібних протестів дорівнює «великим знаком мінус».

Нагадаємо, 11 липня в українському МЗС заявили, що поїздка президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів є «грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності» України.

В суботу, 10 серпня президент РФ відвідав окупований Крим. Він приїхав на гору Гасфорта під Севастополем на мотоциклі «Урал» разом з Сергієм Аксьоновим і Михайлом Развожаєвим для участі в байк-шоу «Нічних Волков». Байкери подарували президенту байкерський головний убір - в'язану шапочку і фільм «Русский реактор», який вони зняли під час одного з попередніх байк-шоу і присвятили Путіну.