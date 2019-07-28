В «Слузі народу» планують створити префектури замість держадміністрацій



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В президентській партії вирішили продовжити адмінреформу, розпочату після Майдану, і замість держадміністрацій створити інститут префектів

У партії «Слуга народу» планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

Він повідомив, що реформа передбачає «збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації».

Їх замінять префектури, «які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад».

«При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібен, тому мова йде про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект», - сказав Корнієнко, додавши, що планують залишити 100 районів.

Глава штабу «Слуги народу» розповів, що у них є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. «Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", сказав Корнієнко.

Нагадаємо, мажоритарник від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський розповів, що на посаду голови фракції розглядаються троє осіб: Руслан Стефанчук, глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко і четвертий номер списку «Слуги народу» Давид Арахамія.