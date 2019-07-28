«Слуга народу» розглядає на посаду голови фракції трьох кандидатів
У президентській політсилі розглядають кандидатури на посаду очільника фракції у Раді
На посаду глави фракції претендують представник президента в парламенті, глава виборчого штабу і четвертий номер списку «Слуги народу»
Мажоритарник від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський розповів, що на посаду голови фракції розглядаються троє осіб.
Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.
За його словами, на посаду глави фракції претендують представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко і четвертий номер списку «Слуги народу» Давид Арахамія.
«Стефанчук - це класичний професор, людина науки. Але лідером фракції повинна бути людина, яка ще може поставити людей в рамки і чітко опрацювати баланс інтересів … Мені здається, що тут ідеальним буде Олександр Корнієнко», - зазначив Дубінський.
При цьому Дубінський здивувався, що серед претендентів є Арахамія.
«Це те ж саме, що в «Ашан» зайти і вибрати собі там лідера фракції», - вважає ексжурналіст.
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