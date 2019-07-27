«Слуга народу» назвала кандидатів на два міністерських крісла



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Засновник клініки «Борис» Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я

Лілія Гриневич і Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді

Засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я. Серед претендентів на пост міністра освіти і науки - експерт Сергій Бабак. Обидва були обрані народними депутатами за списками «Слуги народу».

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів глава штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, у Радуцького «точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я».

Бабак розробляє законопроекти в сфері освіти і «теоретично» може стати міністром, зазначив глава штабу партії.

«Усі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті», - сказав Корнієнко про Бабака.

Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич і в.о. голови МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але партія «Слуга народу» має намір продовжити їх реформи.

«Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу НУШ (Нової української школи. - Ред.). Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої», - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, в Офісі президента тривають співбесіди із ймовірними кандидатами на посаду прем’єрміністра. Стало відомо ім’я найбільш ймовірного кандидата на посаду прем’єра.

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