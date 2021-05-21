В українців у Великій Британії стало більше прав

Україна включена в британський перелік так званих «певних країн», який передбачає деякі привілеї

Між Україною та Великою Британією почав діяти Акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021«. Це означає, що Україна була включена в перелік так званих «певних країн», повідомляє пресслужба МВС.

«Сьогодні вступає в силу документ The Driving Licences Order 2021, згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє водійське посвідчення на аналогічний документ Великої Британії без іспитів. Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні», - сказав міністр МВС Арсен Аваков.

Він уточнив, що при обміні водійських посвідчень українцям в Британії не доведеться отримувати тимчасове британське посвідчення водія, а також здавати теорію і практику ПДР.

«З моменту переїзду до Великої Британії і протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського водійського посвідчення без необхідності його обміну. Після цього терміну водієві необхідно обміняти своє посвідчення», - йдеться в повідомленні.

У МВС уточнюють, що процедура обміну може бути застосована як до, так і після закінчення зазначеного терміну.

Зі свого боку, Україна працює над введенням аналогічних умов обміну водійських посвідчень громадян Великої Британії, які проживають в нашій державі.