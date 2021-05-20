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    «Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон

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    Для водіїв, які швидко сплатили штраф, скасували надсилання &laquo;листів щастя&raquo; - «Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон

    Для водіїв, які швидко сплатили штраф, скасували надсилання «листів щастя»

    Фото: МВС

    Верховна Рада прийняла цей законопроєкт 29 квітня

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує розсилку «листів щастя» водіям-порушникам, які сплатили штраф до отримання постанови. Верховна рада прийняла цей законопроєкт 29 квітня. Про це повідомив Офіс президента України.

    «Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов» № 1438-ІХ», – наголошується в повідомленні.

    На сьогодні більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

    Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

    Закон, що його підписав президент, скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф.

    Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення.

    Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

    До слова, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .

    Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.

    Теги: Верховна Рада закон штраф водій ПДР Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    «Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон