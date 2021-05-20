Кулеба назвав реалізацію «Північного-потоку-2» поразкою американської дипломатії

Кулеба зазначив, що Міністерство працює щодо цього питання з Конгресом та Державним департаментом, щойно стало відомо про звіт Держдепу

Завершення будівництва «Північного потоку-2» створить економічні і безпекові виклики для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає, що США шукають більш гнучкі способи зупинити російський газопровід «Північний потік-2», аніж санкції, але якщо проєкт завершиться - це, на його думку, буде покразкою американської дипломатії. Про це міністр сказав в ефірі програми «Радіо НВ».

Дмитро Кулеба розповів, що працюють щодо цього питання з Конгресом та Державним департаментом, щойно стало відомо про звіт Держдепу. Він зауважив, що це чутливе питання, в якому «краще уникнути емоцій і поспішних оцінок».

«Хочу наголосити на ще одному елементі, що офіційна позиція США залишається незмінною: вони вважають, що «Північний потік-2» є поганим і непотрібним проєктом, і вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проєкт – просто у менш конфліктний спосіб», – сказав Кулеба.

«Можливо я чогось не знаю, і ми усі чогось не знаємо, і американська дипломатія зможе у більш гнучкий спосіб завадити реалізації цього проекту. Але якщо цей проєкт таки буде реалізований, то тоді виходить, – це буде поразка американської дипломатії», – сказав глава МЗС.

Він нагадав, що завершення будівництва «Північного потоку-2» створить економічні і безпекові виклики для України.

«Відсутність потреби у збереженні і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути.

При цьому підкреслюється – таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.