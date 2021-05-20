Народні депутати пропонують визнати Хамас терористичною організацією

Ініціативу вже підтримали 80 народних депутатів з різних партій

Народні депутати Україні пропонують засудити діяльність радикальної ісламської організації ХАМАС і визнати її терористичною організацією. ВІдповідний проєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Постанова була зареєстрована 20 травня.

Зазначимо, що текст постанови поки що відсутній.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка є одним із авторів постанови, на своїй сторінці в Facebook написала, що Україна повинна визнати ХАМАС терористичною організацією.

Вона також опублікувала проєкт постанови.

Василевська-Смаглюк наголосила, що ініціативу вже підтримали 80 народних депутатів з різних партій.

«Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Британії й Японії, які давно визнали цей радикальних рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх «любими друзями», - написала вона.

Також Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль «використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань. Зокрема, щодо визнання анексії Криму й щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви».

«Місце України з тими державами-партнерами, які шанують міжнародне право й дотримуються мирних намірів у глобальній політиці. Сьогоднішню ініціативу я вважаю проявом вірності України європейським цінностям. Сподіваюся зала підтримає цю ініціативу й ми почнемо нову сторінку в нашій зовнішній політиці. Сторінку, що допоможе Україні як самостійному геополітичному гравцю зробити свій внесок у встановлення миру на Близькому Сході», - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.