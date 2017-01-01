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    Політика

    Названі головні політичні події 2017 року в Україні

    Кілька тисяч українців взяли участь у опитуванні задля підбиття підсумків року
    Головною політичною подією року в Україні вважають запровадження безвізового режиму з ЄС. Про це стало відомо в результаті загальнонаціонального дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської
    • Сьогодні, 13:30
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    Кілька тисяч українців взяли участь у опитуванні задля підбиття підсумків року

    Головною політичною подією року в Україні вважають запровадження безвізового режиму з ЄС. Про це стало відомо в результаті загальнонаціонального дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Запровадження безвізового режиму з ЄС визнали головною політичною подією 26% громадян. Далі йдуть: «справа Саакашвілі» (10%), війна (9%), пенсійна реформа (6%). 

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    Зазначається, що чверть опитаних не змогла назвати жодної події.

    Запровадження безвізового режиму з ЄС однозначно оцінено як позитивна подія (83% серед тих, хто  назвав цю подію), переважно позитивною  вважається  й пенсійна реформа (64%). Війна, вочевидь, маркується як подія негативна   (96%), а от до «справи Саакашвілі» ставлення неоднозначне: 38% респондентів  вважають події, пов’язані з Саакашвілі, позитивними, 42% – негативними, і ще 18% – такими, що мають і позитивні, й негативні сторони. 

    Політиком 2017 року 10% населення, як і торік  (9,5%)  назвали Петра Порошенка. Далі йдуть: Міхеїл Саакашвілі (7%), Юлія Тимошенко (6%), Олег Ляшко (5%), Володимир Гройсман (5%), Вадим Рабінович (4%). 43% громадян не назвали жодної кандидатури.

    Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова  з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства  Нідерландів.

     

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    Петро Порошенко ЄС Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Олег Ляшко Вадим Рабінович
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