Названі головні політичні події 2017 року в Україні

Кілька тисяч українців взяли участь у опитуванні задля підбиття підсумків року

Головною політичною подією року в Україні вважають запровадження безвізового режиму з ЄС. Про це стало відомо в результаті загальнонаціонального дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської



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Кілька тисяч українців взяли участь у опитуванні задля підбиття підсумків року

Головною політичною подією року в Україні вважають запровадження безвізового режиму з ЄС. Про це стало відомо в результаті загальнонаціонального дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Запровадження безвізового режиму з ЄС визнали головною політичною подією 26% громадян. Далі йдуть: «справа Саакашвілі» (10%), війна (9%), пенсійна реформа (6%).

Зазначається, що чверть опитаних не змогла назвати жодної події.

Запровадження безвізового режиму з ЄС однозначно оцінено як позитивна подія (83% серед тих, хто назвав цю подію), переважно позитивною вважається й пенсійна реформа (64%). Війна, вочевидь, маркується як подія негативна (96%), а от до «справи Саакашвілі» ставлення неоднозначне: 38% респондентів вважають події, пов’язані з Саакашвілі, позитивними, 42% – негативними, і ще 18% – такими, що мають і позитивні, й негативні сторони.

Політиком 2017 року 10% населення, як і торік (9,5%) назвали Петра Порошенка. Далі йдуть: Міхеїл Саакашвілі (7%), Юлія Тимошенко (6%), Олег Ляшко (5%), Володимир Гройсман (5%), Вадим Рабінович (4%). 43% громадян не назвали жодної кандидатури.

Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.