Гройсман похвалився зростанням експорту за 2017 рік на 20%

За 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, - глава уряду

У 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив сьогодні під час засідання уряду. «Експорт країни – це десятки мільярдів доларів, які ми отримуємо в Україну від виробленої української продукції. У 2017 році загальний експорт зріс



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Володимир Гройсман

За 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, - глава уряду

У 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив сьогодні під час засідання уряду.

«Експорт країни – це десятки мільярдів доларів, які ми отримуємо в Україну від виробленої української продукції. У 2017 році загальний експорт зріс майже на 20%», - наголосив він.

За словами глави уряду, за 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, які надійшли в Україну.

«Починаючи від сировини, завершуючи готовою продукцією - постачаємо у майже 160 країн світу. І машинно-будування, і гірничо-металургійний комплекс, і аграрна продукція, і її переробка, і високоінтелектуальна продукція і легка промисловість», - наголосив він.

Гройсман також назвав два пріоритетні завдання для уряду.

«Насичити власний ринок якісною продукцією. Для цього нам потрібно виробництво, технології і, зрозуміло, що це будуть додаткові робочі місця, у тому числі, і конкурентна заробітна плата. Ми рухаємося у цьому напрямку. І друга позиція – підтримати український експорт. До речі, ми досягли 30% росту експорту з країнами Європейського Союзу. Ми освоїмо ринки азійські, нові ринки. Я вважаю, що це величезна наша перспектива. Україна має бути потужною країною-експортером», - підсумував прем'єр-міністр.

Як повідомлялось, Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».