  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман похвалився зростанням експорту за 2017 рік на 20%

    За 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, - глава уряду
    У 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив  сьогодні під час засідання уряду. «Експорт країни – це десятки мільярдів доларів, які ми отримуємо в Україну від виробленої української продукції. У 2017 році загальний експорт зріс
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    За 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, - глава уряду

    У 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив  сьогодні під час засідання уряду.

    «Експорт країни – це десятки мільярдів доларів, які ми отримуємо в Україну від виробленої української продукції. У 2017 році загальний експорт зріс майже на 20%», - наголосив він.

    За словами глави уряду, за 9 місяців 2017 року прибуток від експорту склав $30 млрд, які надійшли в Україну.

    «Починаючи від сировини, завершуючи готовою продукцією - постачаємо у майже 160 країн світу. І машинно-будування, і гірничо-металургійний комплекс, і аграрна продукція, і її переробка, і високоінтелектуальна продукція і легка промисловість», - наголосив він.

    Гройсман також назвав два пріоритетні завдання для уряду.

    «Насичити власний ринок якісною продукцією. Для цього нам потрібно виробництво, технології і, зрозуміло, що це будуть додаткові робочі місця, у тому числі, і конкурентна заробітна плата. Ми рухаємося у цьому напрямку. І друга позиція – підтримати український експорт. До речі, ми досягли 30% росту експорту з країнами Європейського Союзу. Ми освоїмо ринки азійські, нові ринки. Я вважаю, що це величезна наша перспектива. Україна має бути потужною країною-експортером», - підсумував прем'єр-міністр.

    Як повідомлялось, Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

    Читайте також
    Володимир Гройсман експорт ринок промисловість технології Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ